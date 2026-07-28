El Gobierno central destina 76,6 millones a Córdoba, Granada Jaén y Sevilla para reparar cauces y más de 30 presas dañadas por las borrascas

Córdoba será una de los principales provincias beneficiados por las obras de emergencia destinadas a reparar los graves daños provocados por las borrascas en la cuenca del Guadalquivir. El Gobierno de España ha movilizado 76,6 millones de euros para intervenir en unos 400 kilómetros de cauces, más de una treintena de presas y otras infraestructuras hidráulicas afectadas entre finales de 2025 y principios de 2026.

Según han informado este martes en Sevilla el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, las actuaciones se concentran principalmente en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

Todas las obras de emergencia están ya declaradas y adjudicadas, mientras que la mayoría se encuentran actualmente en ejecución. Aunque el Gobierno no ha detallado por el momento qué cantidad concreta corresponde a Córdoba, la provincia figura entre las zonas prioritarias de intervención por los daños registrados en cauces e infraestructuras de la cuenca.

Limpieza de cauces y reparación de infraestructuras en Córdoba

Los trabajos incluyen la retirada de sedimentos, la limpieza de cauces, tratamientos selvícolas, la estabilización de márgenes, la protección de zonas erosionadas y la restitución del dominio público hidráulico.

También se están reparando canales de riego de titularidad estatal, caminos de servicio, estaciones de aforo y puntos de control del Sistema Automático de Información Hidrológica. Algunos de estos dispositivos tuvieron que recuperarse en menos de 24 horas durante las borrascas para mantener la recepción de datos en el centro de control.

Estas actuaciones resultan especialmente relevantes para los municipios cordobeses vinculados al Guadalquivir y sus afluentes, tanto por la protección frente a futuras inundaciones como por su importancia para la agricultura y la campaña de riego.

Los plazos previstos son de nueve meses para las intervenciones en cauces, seis meses para las estaciones de aforo y entre cuatro y seis meses para las obras en infraestructuras hidráulicas. La CHG calcula que la mayor parte de los trabajos estará terminada durante el primer trimestre de 2027.

Gloria Martín ha explicado que la prioridad es recuperar la normalidad en los municipios, garantizar el desarrollo de la campaña de riego y preparar los cauces ante posibles nuevos episodios de lluvias intensas. Según la presidenta de la CHG, la campaña agrícola se está desarrollando “con total normalidad”.

Más de 619 millones para reparación y prevención

La inversión global movilizada para reparar los daños y ejecutar infraestructuras preventivas en el entorno de la cuenca del Guadalquivir supera los 619 millones de euros.

De esta cantidad, 543 millones proceden del Ministerio de Política Territorial y se destinan a proyectos promovidos por los ayuntamientos. Los otros 76,6 millones corresponden a las obras desarrolladas directamente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los consistorios han presentado 559 actuaciones para reconstruir caminos, puentes, pasarelas, vados inundables, estaciones depuradoras y redes de saneamiento. También se contemplan proyectos para construir tanques de tormentas y reparar taludes y escolleras.

Pedro Fernández ha indicado que cerca del 60% de las actuaciones planteadas por los municipios se encuentra dentro de la cuenca del Guadalquivir. Para agilizar los proyectos, se están celebrando reuniones entre las subdelegaciones del Gobierno, las unidades de Protección Civil, la CHG y los ayuntamientos.

Una nueva línea de ayudas para cauces urbanos

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara además una nueva convocatoria de 200 millones de euros destinada a financiar intervenciones en cauces situados en tramos urbanos, cuya conservación corresponde a los ayuntamientos.

Esta línea podrá resultar de especial interés para los municipios de Córdoba con zonas inundables o con problemas recurrentes durante episodios de lluvias intensas. Las ayudas permitirán reparar daños urgentes y ejecutar actuaciones preventivas para reducir riesgos futuros.

La convocatoria será gestionada por la Fundación Biodiversidad y se encuentra en fase de tramitación. El objetivo del Ministerio es publicarla cuanto antes para que los ayuntamientos puedan solicitar los fondos.

Las lluvias también han permitido mejorar las reservas tras varios años de sequía. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir se encuentran en torno al 79% de su capacidad, un nivel que no se alcanzaba desde 2014.

La ejecución de las obras y el acceso de los ayuntamientos cordobeses a las nuevas ayudas serán claves para reforzar la seguridad de los cauces, proteger las zonas urbanas y rurales y reducir el impacto de futuros temporales en la provincia.