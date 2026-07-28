El convenio de la Diputación de Córdoba con los regantes de Miragenil permitirá llevar agua de la depuradora a 1.000 hectáreas de olivar

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y el presidente de la Comunidad de Regantes Miragenil, Pablo Gutiérrez, han presentado el convenio que permitirá avanzar en el aprovechamiento de las aguas procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio para el riego agrícola. El acto se ha celebrado en la sede de la Cooperativa Olivarera Pontanense, contando con la presencia de su presidente, Julián Logroño.

En su intervención, Fuentes ha recordado que “este texto que ahora presentamos a los integrantes de la comunidad de regantes ya ha sido aprobado por unanimidad por el Pleno de la institución provincial y pasará a ser ratificado por Puente Genil este jueves, 30 de julio”. “Este proyecto permitirá aprovechar un volumen máximo de 923.552 metros cúbicos de agua regenerada al año, destinada al riego por goteo de 972,16 hectáreas de olivar, siempre de acuerdo con la concesión administrativa otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, ha especificado Fuentes.

Se establece así, ha continuado, “un marco regulador de las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, constituyéndose este convenio como instrumento fundamental para hacer viable la ejecución de infraestructuras y respaldar la solicitud presentada por la Comunidad de Regantes Miragenil”. El también presidente de Emproacsa ha hecho hincapié en que “la Diputación Provincial se compromete a una correcta y adecuada prestación del servicio que asumirá, previa entrega de las infraestructuras ejecutadas por la Comunidad de Regantes Miragenil al Ayuntamiento de Puente Genil”.

El primer convenio para el riego con agua depurada

El presidente de la Diputación ha remarcado que “la firma de este acuerdo es una gran palanca de transformación, al tratarse del primer convenio de estas características que se firma en nuestra provincia, lo que evidencia, además, que la política hidráulica es una prioridad para este equipo de gobierno”. “Desde aquí debemos poner en valor el trabajo que se viene realizando por parte de la Comunidad de Regantes para la puesta en carga de este proyecto que permitirá el uso terciario de aguas residuales, dando sostenibilidad a una zona de producción olivarera esencial para Puente Genil”, ha concluido Fuentes.

Por su parte, el alcalde pontanés, Sergio Velasco, ha indicado que “estamos ante una actuación transformadora para el campo de Puente Genil, que permitirá aprovechar un recurso estable, reducir la dependencia de otras fuentes de agua y mejorar la viabilidad y competitividad de nuestras explotaciones agrícolas”. Velasco ha destacado igualmente la importancia de la cooperación institucional para que el proyecto pueda optar a una inversión de esta magnitud.

“Cuando las administraciones trabajan en la misma dirección, los proyectos avanzan. Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía compartimos el objetivo de apoyar a nuestros agricultores, modernizar el regadío y ofrecer soluciones reales frente a la escasez de agua”, ha dicho. “Los riegos del Genil-Cabra en Puente Genil tienen una extensión de regadío de 2.900 hectáreas, y esta nueva comunidad de regantes de Miragenil incrementa en un 25% la superficie regable de la localidad, con lo cual es un proyecto que va a generar mucha riqueza y prosperidad", agregó.

Salvador Fuentes y Sergio Velasco, en el centro, este martes en Puente Genil. / Virginia Requena

Una aspiración histórica

El alcalde de Puente Genil agradeció “el compromiso de los regantes y el trabajo coordinado de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, Emproacsa y los servicios municipales para convertir una aspiración histórica en un proyecto viable y con posibilidades reales de financiación”, y recordó que "el Ayuntamiento ha cedido un espacio de más de 5.000 metros cuadrados, una parcela municipal ubicada en las inmediaciones de la EDAR y eso permitirá que desde la salida de la depuradora se pueda bombear el agua atravesando el río Genil hacia el Oeste, para elevar el agua hasta las balsas de riego que estarán en la cota superior de toda la zona regable y desde ahí, ya por gravedad, con una línea primaria y unas conducciones secundarias, para llegar al consumidor final, que serán cada una de las parcelas”, beneficiando de esta forma a más de 180 agricultores.

Finalmente, el presidente de la Comunidad de Regantes, Pablo Gutiérrez, ha detallado el trabajo realizado hasta alcanzar la consecución de este proyecto que poco a poco va tomando forma y que nos permitirá regar estas tierras de Miragenil.

Las obligaciones de cada parte

Según establece el convenio, la Comunidad de Regantes Miragenil asumirá la ejecución de las infraestructuras necesarias para el tratamiento terciario, almacenamiento, bombeo y distribución del agua hasta las explotaciones beneficiarias. La ayuda solicitada a la Junta de Andalucía, por importe de 16.330.698,03 euros, está destinada a financiar el proyecto presentado en el marco del Plan Parra. Su concesión se encuentra sujeta a la tramitación, evaluación y resolución del procedimiento autonómico correspondiente.

Una vez finalizadas las obras, las instalaciones que integran la Estación Regeneradora de Aguas serán cedidas al Ayuntamiento de Puente Genil. La Diputación de Córdoba, a través de Emproacsa, se encargará posteriormente de la explotación del sistema de regeneración, su mantenimiento y los controles de calidad hasta el punto de entrega del agua. A partir de ese punto, la Comunidad de Regantes será responsable de la distribución y utilización del agua regenerada en las parcelas agrícolas. El convenio delimita así de manera precisa las responsabilidades de Emproacsa y de la Comunidad de Regantes.