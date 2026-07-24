Campaña 2026
Montilla-Moriles se adelanta a Europa: la vendimia continental más temprada comienza con previsiones optimistas
El Consejo Regulador prevé un aumento de la producción de entre el 35 y el 45 por ciento tras una cosecha anterior de 20 millones de kilos de uva
El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha anunciado esta mañana el inicio oficial de la vendimia 2026 en el marco vitivinícola, donde las primeras uvas se han recogido en las parcelas de los herederos de Ángel Lara Carmona. El comienzo de las labores vuelve a situar a esta zona de producción entre las que realizan una de las vendimias más tempranas de la Europa continental.
El pistoletazo de salida de la nueva campaña ha llegado con el corte de las variedades blancas tempranas Moscatel y Sauvignon Blanc. Su recogida constituye el primer paso de una vendimia que continuará de manera escalonada con la variedad Pedro Ximénez, predominante en el marco Montilla-Moriles.
Además, las primeras valoraciones técnicas y las tareas de seguimiento desarrolladas sobre el terreno por el Consejo Regulador reflejan unas perspectivas optimistas para la campaña. Las previsiones apuntan a una recuperación significativa del volumen de producción después de una cosecha anterior que se situó en 20 millones de kilos de uva.
En concreto, el organismo regulador estima que la producción podría experimentar un incremento de entre el 35 y el 45 por ciento respecto a la campaña precedente. Estas previsiones acompañan el inicio de unas labores de recogida que se irán extendiendo progresivamente por los distintos términos municipales y lagares de la zona de producción.
La uva llega en un estado sanitario impecable y libre de plagas
Por otro lado, el Consejo Regulador ha destacado la excelente sanidad y la calidad que presenta actualmente el fruto en el conjunto del marco vitivinícola. La uva llega al momento de la recolección con un estado sanitario impecable y libre de plagas y enfermedades criptogámicas, según las comprobaciones efectuadas durante el seguimiento de los viñedos.
Y es que las condiciones climatológicas registradas durante el ciclo vegetativo han favorecido el desarrollo óptimo de las cepas. Esta evolución ha permitido que el fruto alcance el comienzo de la campaña con un equilibrio adecuado de maduración, además de unas condiciones sanitarias favorables para afrontar la vendimia.
En ese sentido, el Consejo Regulador “afronta este periodo con ilusión y máxima responsabilidad, reconociendo el esfuerzo, dedicación y rigor de nuestros viticultores, enólogos y bodegueros”.
El organismo que preside Javier Martín también señala que “su labor coordinada, sumada al riguroso control de origen y calidad desplegado por el personal del Consejo Regulador en lagares y bodegas, garantiza la excelencia de los vinos y vinagres protegidos”.
De igual modo, el inicio de la vendimia activa el dispositivo de control de origen y calidad que el personal del Consejo Regulador desarrolla en los lagares y las bodegas. Estas labores acompañarán la entrada progresiva de la uva y la elaboración de los vinos y vinagres amparados por las dos denominaciones de origen protegidas.
Finalmente, el Consejo Regulador ha confirmado su intención de mantener informados al sector vitivinícola y a los medios de comunicación sobre la evolución de la campaña. Durante las próximas semanas comunicará el avance de la recogida en los diferentes municipios y lagares del marco Montilla-Moriles.
- Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
- Iznájar y La Breña, los dos grandes embalses de Córdoba, acumulan cerca del triple de agua que hace un año
- Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027
- Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio
- Los precios del aceite de oliva caen por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía
- El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie
- Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía apuesta por el biogás para impulsar el olivar andaluz
- Los sedimentos amenazan con cegar también el canal de riego del Genil-Cabra