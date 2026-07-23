Aceite de oliva
El Ministerio de Agricultura abre consulta pública de la norma de comercialización de aceite para la campaña 26/27
La norma se aplicará si la producción y existencias alcanzan el 120% del nivel medio de las seis campañas anteriores, buscando evitar desajustes
EFE
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la próxima campaña 2026/27 y la consulta estará abierta hasta el día 13 de agosto.
La norma tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado y garantizar su estabilidad, según ha informado este jueves el Departamento en un comunicado.
El Ministerio ve necesario avanzar en el diseño de la norma ante la perspectiva de una eventual producción elevada para la próxima campaña.
No obstante, su aplicación quedará supeditada a la constatación de estimación de sobreoferta, así como de posibles desajustes de mercado que pueda conllevar.
El proyecto de orden establece el criterio de retirada de aceite de oliva, algo que tan solo se produciría cuando el nivel de existencias iniciales junto las estimaciones de producción alcanzaran el 120 % del nivel medio de la suma de las seis campañas anteriores.
Igualmente recoge el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción de aceite de oliva.
Tras la aprobación de la orden, y una vez hayan sido conocidas las estimaciones de producción y las existencias iniciales, se determinará si se cumple el umbral de activación establecido y, por tanto, el porcentaje de producción a retirar debiendo elaborar el MAPA un plan de control de la norma de comercialización, en coordinación con las comunidades autónomas.
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