Seguros
Los agricultores andaluces reciben 5,8 millones en ayudas por daños en cultivos herbáceos de la campaña 2025
Agroseguro continúa con las indemnizaciones a cerealistas tras iniciar la pasada semana los pagos por siniestros en cultivos herbáceos
EFE
Los agricultores andaluces afectados por siniestros en cultivos herbáceos durante la campaña de 2025 han recibido hasta ahora 5,8 millones de euros por parte de Agroseguro tras el pago de 700.000 realizado este jueves.
En un comunicado, Agroseguro ha informado de que, tras iniciar la pasada semana el pago de indemnizaciones por los siniestros sufridos en la cosecha 2025 de cultivos herbáceos –mayoritariamente, cereal de invierno–, ha continuado con un nuevo pago de 11,2 millones, totalizando así 26,7 millones abonados en la actual campaña.
De este nuevo abono a los cerealistas, 7,5 millones se destinan a las zonas de producción temprana de Castilla y León (Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), incorporándose próximamente el pago de indemnizaciones a zonas más tardías (Soria y Burgos).
Se abonan también 1,7 millones a Castilla-La Mancha (que ya alcanza los 5,2 millones en las dos últimas semanas) y más de 700.000 mil euros a Andalucía (sumando 5,8 millones) y a Cataluña (2,6 millones).
Con este segundo pago, se alcanza alrededor del 40 % de la previsión de indemnización total de cultivos herbáceos en la actual campaña, que se sitúa en 68 millones de euros.
Agroseguro continuará con el pago de indemnizaciones en las próximas semanas, incorporando al resto de provincias y zonas, conforme vaya finalizando la recolección en las zonas más tardías.
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