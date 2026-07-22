El Pedro Ximénez Selección 1927 Oro de Bodegas Robles se corona como mejor vino generoso del mundo en los AWC Vienna 2026

Bodegas Robles, referente indiscutible de la viticultura ecológica y la sostenibilidad en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha sumado un hito sin precedentes a su palmarés internacional. Su emblemático vino dulce de solera, Pedro Ximénez Selección 1927 Oro, ha conquistado el máximo reconocimiento en la prestigiosa cata de primavera de AWC Vienna 2026, el mayor concurso de vinos oficialmente reconocido del mundo por su volumen de muestras.

El vino dulce de solera de la firma montillana ha sido proclamado oficialmente Trophy Winner en la categoría Gespritete Weine, una denominación que engloba los vinos generosos y fortificados. El reconocimiento sitúa a este Pedro Ximénez de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles en lo más alto de su categoría dentro del certamen, considerado el mayor concurso de vinos oficialmente reconocido del mundo por su volumen de muestras.

Además, el resultado adquiere especial relevancia porque el Pedro Ximénez Selección 1927 Oro se ha impuesto a reconocidos oportos, sherrys y madeiras procedentes de algunas de las principales regiones vitivinícolas del mundo. La evaluación se llevó a cabo mediante una rigurosa cata a ciegas individual y bajo estrictas normas de valoración.

Francisco Robles: "La calidad diferenciada no se improvisa"

Para Francisco Robles, gerente de Bodegas Robles, el galardón respalda el modelo de producción desarrollado por la firma y su estrecha vinculación con el territorio. Robles afirma que "la calidad diferenciada no se improvisa: nace de un suelo vivo, de viticultura ecológica y del respeto a las levaduras autóctonas". Para el bodeguero montillano, "que el mayor certamen oficialmente reconocido del mundo sitúe a nuestro Pedro Ximénez en el primer puesto absoluto es un orgullo que demuestra que, cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces".

Por su parte, la responsable técnica y enóloga de Bodegas Robles, Rocío Márquez, señala que "la uva Pedro Ximénez es una joya que nos permite explorar y expresar la esencia de nuestra tierra de una manera excepcional. Lograr 96 puntos en Viena, compitiendo con los fortificados más prestigiosos del planeta, es una recompensa al rigor técnico, al sentido del tiempo de Montilla-Moriles y a la paciencia que requiere la elaboración de estas joyas de solera".

El proceso de elaboración del Pedro Ximénez Selección 1927 Oro comienza con la vendimia manual de la uva Pedro Ximénez. Posteriormente, los racimos son sometidos al tradicional proceso de "asoleo" en las paseras del viñedo, donde permanecen expuestos al sol andaluz.

Durante esta fase, las uvas se voltean meticulosamente a mano cada día para conseguir una pasificación homogénea. Este trabajo permite concentrar de manera natural los azúcares y los aromas de la fruta antes de continuar con la elaboración del vino.

A continuación, el Pedro Ximénez experimenta un prolongado envejecimiento mediante el sistema dinámico de solera y criaderas. El proceso parte de la solera fundacional creada por la propia bodega en 1927 y aporta al vino la complejidad y el equilibrio entre madurez y frescura destacados en el certamen vienés.