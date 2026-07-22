La Junta de Andalucía autoriza la caza de la tórtola europea en 197 cotos de la provincia de Córdoba durante cuatro jornadas en agosto

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad en la que se recogen los cotos autorizados para la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) durante la temporada cinegética 2026-2027 y los cupos correspondientes a cada uno.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, en total, Andalucía dispone esta temporada de un cupo de 40.338 ejemplares, cifra fijada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de que la Comisión Europea haya asignado una cuota total de 121.500 ejemplares en el corredor migratorio occidental, de los que el 81% corresponden a España.

En el caso de la provincia de Córdoba, la caza de la tórtola europea estará limitada a 197 cotos expresamente autorizados. El listado definitivo incluye acotados cordobeses con matrículas comprendidas entre la CO-10036 y la CO-13076.

Cuatro jornadas de caza en agosto

La principal novedad de esta temporada es la ampliación de dos a cuatro días hábiles durante la media veda. En Córdoba, al igual que en la mayor parte de Andalucía, la caza podrá practicarse los días 22, 23, 29 y 30 de agosto de 2026.

La Junta de Andalucía ha explicado que esta ampliación responde a los resultados de la pasada campaña y a las recomendaciones técnicas europeas. La excepción se encuentra en la zona costera de Cádiz, donde las jornadas se trasladan a septiembre.

Precinto digital obligatorio y controles en los cotos

Los cazadores que participen en las jornadas autorizadas deberán utilizar obligatoriamente el Precinto Digital de Caza, una aplicación móvil que registra las capturas en tiempo real y permite comprobar el cumplimiento de los cupos.

La resolución establece que el precintado digital deberá realizarse una vez terminada la actividad y enfundada el arma, antes de desplazarse a otro punto del coto o abandonar el terreno cinegético.

Durante la temporada anterior solo se utilizó el 34,45% del cupo autorizado en Andalucía, con un total de 12.230 ejemplares registrados mediante este sistema.

La Junta también pondrá en marcha un plan específico de inspección durante toda la media veda. Los controles se desarrollarán tanto en los cotos autorizados como en aquellos que no disponen de cupo, con el objetivo de comprobar que la caza se limita a los terrenos y fechas establecidos.

Medidas para mejorar el hábitat de la tórtola

Los titulares de los cotos cordobeses deberán acreditar igualmente la ejecución de medidas destinadas a mejorar el hábitat de la especie. Entre ellas figuran el mantenimiento de lindes y setos arbolados, la creación de barbechos, la conservación de superficies sin cosechar, la restauración de bosques de ribera y la instalación de puntos de agua naturalizados.

La continuidad de estas actuaciones durante la campaña 2026-2027 será determinante para la asignación de futuros cupos. De este modo, los cotos de Córdoba deberán compatibilizar la actividad cinegética con las medidas de recuperación y conservación de una especie sometida a un sistema europeo de gestión adaptativa.

Los cazadores y titulares de terrenos cinegéticos de la provincia deberán consultar el anexo publicado en el BOJA antes de iniciar la actividad, ya que cualquier captura realizada fuera de los cotos autorizados, de las fechas fijadas o del cupo correspondiente podrá ser objeto de sanción.