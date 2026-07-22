La empresa cordobesa CSG Ingeniería desarrolla un sistema con IA para evitar el vuelco de vehículos en el campo: "No se trata solo de reaccionar, sino de predecir”

Anticipar el vuelco de un tractor u otro tipo de maquinaria agrícola antes de que ocurra puede marcar la diferencia entre una maniobra de riesgo y un accidente grave. La empresa cordobesa Cosigein S.L., conocida comercialmente como CSG Ingeniería y ubicada en Córdoba TechPark, ha participado en el desarrollo de un sistema inteligente destinado a mejorar la seguridad de los vehículos pesados que trabajan en entornos agroforestales.

La solución utiliza inteligencia artificial, visión artificial, sensores y algoritmos avanzados para detectar en tiempo real situaciones que podrían provocar el vuelco de maquinaria agrícola, forestal o industrial, según ha informado la propia compañía en una nota de prensa

Alertas en tiempo real para reducir accidentes

El sistema analiza de manera simultánea el comportamiento del vehículo y las características del terreno por el que circula. Para ello, integra visión artificial, unidades de medida inercial —conocidas como sensores IMU— y algoritmos capaces de calcular la estabilidad estática y dinámica de la maquinaria. Cuando la tecnología detecta una inclinación, un movimiento o unas condiciones del terreno que pueden comprometer la estabilidad del vehículo, genera una alerta preventiva para el operador.

Esta información permite reaccionar con antelación, modificar la trayectoria o detener la maquinaria antes de que se produzca una situación peligrosa. “Anticiparnos al vuelco antes de que llegue a producirse supone un salto cualitativo respecto a los sistemas de seguridad convencionales: no se trata solo de reaccionar, sino de predecir”, ha señalado José Manuel López, responsable técnico del proyecto por parte de Cosigein.

Cabe señalar cerca de 60 personas fallecen de media cada año por el vuelco de tractores sin estructuras de protección. Entre 2016 y 2025 fallecieron 579 personas por el vuelco de tractor sin protección en caso de vuelco, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Investigadores de CSG Ingeniería trabajan en el sistema con IA desarrollado para evitar el vuelco de vehículos en el campo. / CÓRDOBA

Más de 20 años de experiencia en seguridad industrial

La empresa de Córdoba cuenta con más de dos décadas de experiencia en el ámbito de la seguridad industrial y mantiene desde 2009 una línea de investigación centrada en los accidentes por vuelco de maquinaria agroforestal y vehículos industriales.

Dentro del proyecto, Cosigein se ha encargado de investigar y desarrollar los algoritmos de predicción de estabilidad, además de trabajar en la integración de los diferentes sensores, el software encargado de controlar los sistemas críticos y los protocolos de comunicación que trasladan las alertas al conductor.

“Este proyecto nos ha permitido llevar nuestros algoritmos de estabilidad dinámica a uno de los entornos más exigentes, el agroforestal, y validar una tecnología directamente transferible a otros sectores como la construcción, la minería o la defensa”, ha añadido López.

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El proyecto, denominado Antivuelco: Algoritmos de predicción de la estabilidad dinámica para vehículos inteligentes en entornos operativos complejos, ha sido desarrollado por un consorcio integrado por el Cluster TIC Asturias, el clúster europeo Secpho y las empresas Medioambiental Valledor S.L., Dronomy S.L. y Cosigein, gracias al Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo.