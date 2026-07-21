Toro Albalá firma una página para la historia del vino español: Don PX Ginés Liébana 1943 alcanza los 100 puntos en la Guía Peñín 2027

Hay vinos que nacen para ser disfrutados y otros que, además, están llamados a convertirse en patrimonio. El Don PX Ginés Liébana 1943 de Bodegas Toro Albalá pertenece a esta segunda categoría. Ocho décadas después de su vendimia, este excepcional Pedro Ximénez acaba de alcanzar uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un vino español: los 100 puntos de la Guía Peñín 2027, la máxima calificación otorgada por la publicación de referencia del sector.

Considerada la gran referencia de los vinos españoles, la Guía Peñín es una de las publicaciones especializadas con mayor influencia en la comercialización y el prestigio de las bodegas, tanto en España como en los mercados internacionales. Sus valoraciones orientan a consumidores, sumilleres, distribuidores e importadores de todo el mundo, por lo que alcanzar los 100 puntos supone ingresar en un selecto grupo de vinos excepcionales y reforzar su proyección global.

El reconocimiento sitúa al Don PX Ginés Liébana 1943 entre el reducido grupo de vinos que han alcanzado la excelencia absoluta en la guía y confirma el lugar que ocupa Toro Albalá como una de las grandes custodias del patrimonio enológico español. Un logro que llega, además, después de que en 2022 el crítico Luis Gutiérrez, para The Wine Advocate de Robert Parker, concediera 97 puntos a este mismo vino, anticipando el carácter extraordinario de una elaboración que hoy vuelve a conquistar a la crítica internacional.

Pero la historia de este vino no comienza en una cata ni termina en una puntuación. Empieza en la vendimia de 1943 y continúa durante más de ochenta años de silencio, paciencia y respeto por el tiempo. En antiguas botas de roble americano, el vino ha evolucionado lentamente mediante una crianza estática que ha modelado una personalidad irrepetible: profunda, elegante, armónica y sorprendentemente contenida para un Pedro Ximénez de tan larga edad. Un vino, de color caoba oscuro con reflejos yodados, de lento y elegante movimiento en copa, del que se han producido 1.800 botellas. De gran persistencia y complejidad, donde encontramos aromas a avellanas, madera, barnices. Aromas propios de la larga crianza estética con recuerdos a café, naranja confitada y canela y que equilibra el agradable amargo enmascarando su dulzor.

La propia Guía Peñín resume esa singularidad con palabras que describen tanto el vino como la emoción que despierta: "Este Don PX nos conquistó por su elegancia, por su contención y su armonía... Este vino es un deleite para los sentidos. Un dulce recuerdo de la historia viva de los grandes vinos montillanos."

Homenaje a Ginés de Liébana

El nombre de esta joya líquida rinde homenaje al artista cordobés Ginés Liébana, figura irrepetible de la cultura española y estrechamente vinculada a la historia de la bodega. Una alianza entre arte y vino que encuentra ahora un nuevo significado con un reconocimiento que trasciende la propia botella.

La excelencia de Toro Albalá en la Guía Peñín 2027 no se limita a este histórico Pedro Ximénez. La publicación también distingue con 96 puntos al Amontillado Rama Poley y al Palo Cortado Rama Poley, dos referencias que consolidan la extraordinaria calidad de las elaboraciones tradicionales de la casa y el excelente momento que vive la bodega.

La fuerza de Montilla-Moriles

Más allá del éxito de una marca, este reconocimiento proyecta la fuerza de una denominación de origen y de una forma de entender el vino. En un contexto internacional que vuelve la mirada hacia los vinos con identidad, origen y autenticidad, Montilla-Moriles reafirma el valor de su patrimonio y la capacidad de la variedad Pedro Ximénez para ofrecer algunos de los vinos más longevos y emocionantes del mundo.

"Recibir los 100 puntos de la Guía Peñín es un reconocimiento que trasciende a un solo vino. Es el premio al trabajo de generaciones que han sabido conservar un patrimonio enológico único, respetando los tiempos de la naturaleza y la identidad de nuestros vinos", destacan desde Bodegas Toro Albalá. "Compartimos este éxito con todo el equipo de la bodega, con la D.O.P. Montilla-Moriles y con todas las personas que creen en el valor de nuestros grandes vinos históricos."

Con este nuevo hito, Toro Albalá no solo suma una calificación perfecta. Reafirma una manera de entender el vino en la que el tiempo deja de ser una espera para convertirse en el principal ingrediente de la excelencia.