Las salidas de aceite de oliva cordobés superan el 82% de la cosecha del año

El aceite producido en las almazaras de la provincia de Córdoba ya ha salido al mercado en su mayor parte, según rezan las estadísticas del Ministerio de Agricultura. Hasta el mes de junio —los últimos datos disponibles—, en los molinos cordobeses se han elaborado 247.000 toneladas de aceite de oliva en todas sus categorías, una cifra inferior a las previsiones iniciales. Las salidas han alcanzado las 204.000 toneladas, lo que supone el 82,5% del total.

Son cifras similares a las que se han dado en Andalucía y en el conjunto del país. En la comunidad autónoma, la producción ha llegado a las 972.000 toneladas (una de cada cuatro procedentes de Córdoba) y se han vendido 809.000 toneladas (poco más del 83%), mientras que en España se han elaborado en torno a 1,3 millones de toneladas de las que han salido al mercado un millón largo (el 82% del total). Solo el mes pasado las salidas alcanzaron las 90.000 toneladas, un ritmo de comercialización muy elevado que amenaza con dejar el aceite de enlace en mínimos.

Ahora mismo quedan en las almazaras del país unas 420.000 toneladas, que deberán servir para cubrir toda la demanda del mercado hasta el mes de noviembre, cuando se generalizará la producción. Hay aceite temprano que sale antes, ya en el mes de octubre, pero son cantidades muy pequeñas. En el caso cordobés, los almacenes tienen en la actualidad unas 78.000 toneladas, cifra que incluye el aceite producido y que aún no se ha comercializado, pero también otras entradas de 15.000 toneladas (por lo general, el producto almacenado por terceros) y el aceite que había al comienzo de la campaña, que se quedó en tan solo 20.000 toneladas (120.000 toneladas en todo el país).

Dos operarios trabajan en una almazara de la Subbética. / R.C.C.

Con las existencias actuales, el abastecimiento a los mercados iría justo si el ritmo de las salidas se mantiene en el entorno de las 100.000 toneladas mensuales. Hay más de 400.000 toneladas en la reserva y son cuatro meses los que faltan hasta el inicio de la próxima campaña en el otoño. En el caso cordobés, sólo en el último mes con datos disponibles las ventas rozaron las 20.000 toneladas. A ese ritmo, los almacenes se vaciarán justo cuando llegue el primer aceite de la próxima temporada.

Evolución de las ventas

Esta buena evolución de las ventas, junto con la caída en la producción, ha provocado las quejas de las asociaciones agrarias, que consideran que esta combinación de circunstancias debería mantener los precios en origen más elevados de lo que están ahora, en el entorno de los 4 euros por kilo para el virgen extra. Si la demanda se mantiene estable o incluso aumenta, pero cae la oferta, la lógica del mercado indica que los precios tienen que subir, cosa que no ha ocurrido. Las patronales creen que los precios tienden a la baja por los intereses de determinados grupos.

Por otro lado, la producción de orujo húmedo o alperujo (el principal residuo de las almazaras) ha rozado los seis millones de toneladas, lo que revela que por cada kilo de aceite de oliva se generan de media otros cinco de residuos. De ello vienen alertando tanto los productores como los promotores de las plantas de biogás, que utilizan este subproducto de la industria oleícola como combustible para su plantas energéticas de biomasa.