Desfragmentación de hábitats afectados por vías de transporte

En el ámbito científico y técnico se suele hablar de fragmentación de hábitats, que se entiende como el proceso por el cual un ecosistema continuo se divide en fragmentos más pequeños y aislados, afectando gravemente la biodiversidad y los procesos ecológicos. Los ejemplos más patentes son las carreteras y la vías férreas.

También es de común conocimiento que las poblaciones de grandes mamíferos han experimentado en los últimos años un evolución muy positiva. Los datos más recientes de la DGT muestran que en 2024 se registraron 36.087 siniestros con animales en carreteras españolas, frente a los 31.486 en 2022, aproximadamente un tercio del total de accidentes en vías interurbanas. El 88 % de estos siniestros ocurrió en carreteras convencionales y el 98 % correspondió a colisiones directas con animales. La fauna silvestre estuvo implicada en el 86% de los casos, siendo el jabalí y el corzo las especies más frecuentes.

La administración tiene la obligación de actuar para disminuir el número de accidentes y atropellos

Desde el punto de vista ecológico, las cifras son mucho más elevadas. El proyecto Stop Atropellos de Fauna en España (SAFE) estima que las carreteras españolas podrían causar la muerte de alrededor de 55 millones de vertebrados al año, afectando principalmente a mamíferos (37%), aves (32%), anfibios (17%) y reptiles (14%). Además, investigaciones de la Estación Biológica de Doñana indican que aproximadamente un tercio de los atropellos no llega a registrarse, debido a que muchos animales desaparecen de la calzada o mueren lejos del punto de impacto.

Ante este panorama parece necesario que la administración tiene la obligación de actuar para disminuir el número de accidentes y atropellos. De esta forma se salvarían vidas humanas, daños económicos y muchos programas de conservación serían más exitosos. Un ejemplo es el caso del lince, los atropellos constituyen actualmente la principal causa de mortalidad conocida y los datos oficiales muestran una tendencia preocupante. Puede decirse que de 214 muertes en el año 2024, 162 fueron por atropello (75,7%) y en 2025 de 273 fueron 212 (77,7%). Esta causa está sobrerrepresentada porque los ejemplares muertos por persecución directa (caza, lazos, cepos y trampas) son más difíciles de localizar.

La estrategia estatal propone construir pasos de fauna y ecoductos o adaptar drenajes

En el año 2024 se aprobó por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la Estrategia de Desfragmentación de hábitats afectados por infraestructuras lineales de transporte (DHILT), que constituye el marco estratégico nacional para reducir los impactos que las carreteras y los ferrocarriles generan sobre la biodiversidad y la conectividad ecológica del territorio español. Respecto a las vías férreas, la información disponible es significativamente menor. Señala que es necesario reforzar la recopilación de datos sobre los efectos del ferrocarril, incluyendo atropellos, efecto barrera y perturbaciones sobre la biodiversidad. También destaca la necesidad de crear bases de datos accesibles, metodologías comunes y programas de seguimiento continuado que permitan evaluar la eficacia de las medidas correctoras tanto en carreteras como en ferrocarriles.

Compatibilizar el desarrollo con la conservación

Resulta prioritario compatibilizar el desarrollo de las infraestructuras con la conservación del patrimonio natural. España cuenta con una extensa red de aproximadamente 190.000 kilómetros de carreteras y ferrocarriles en funcionamiento, muchos de ellos construidos antes de que se incorporaran criterios ambientales en su diseño. Estas infraestructuras generan un importante efecto barrera, dificultando el desplazamiento de la fauna, aumentando la mortalidad por atropellos y alterando la dinámica de los ecosistemas mediante ruido, contaminación, iluminación artificial y procesos erosivos.

En 2024 se registraron en España 36.087 accidentes con animales en la carretera

La desfragmentación, entendida como el conjunto de actuaciones destinadas a restaurar o mejorar la conectividad ecológica en territorios afectados por infraestructuras de transporte ya existentes, incorpora una visión integral que considera no solo el movimiento de la fauna, sino también la reducción de los efectos de borde, la restauración ecológica, la conservación de corredores naturales y la integración de criterios de biodiversidad en todas las fases del ciclo de vida de las infraestructuras.

La EDHILT tiene una sólida base científica y técnica desarrollada durante más de dos décadas por el Grupo de Trabajo de Fragmentación de Hábitats. Este grupo ha elaborado diversos manuales y prescripciones técnicas que han servido de referencia para el diseño de pasos de fauna, vallados, restauración ecológica y evaluación de la conectividad.

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Plantea la identificación de áreas prioritarias, propone incrementar la permeabilidad de carreteras y ferrocarriles mediante la construcción o adecuación de pasos de fauna, ecoductos, drenajes adaptados y otras estructuras que faciliten el desplazamiento seguro de los animales y restablezcan la conectividad entre hábitats, y pretende reducir la siniestralidad vial y los atropellos de fauna, identificando los puntos negros de accidentalidad e implantando medidas específicas. El Gobierno de España y las Comunidades autónomas deben comenzar a trabajar en esta línea. n