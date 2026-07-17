El Ministerio de Agricultura amplía las ayudas a los afectados por las borrascas con 10,37 millones más

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una segunda relación provisional de 943 agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía beneficiarios de la ayuda compensatoria por los daños que sufrieron en sus explotaciones por las borrascas ocurridas en enero y febrero y que no han sido indemnizados por los seguros agrarios, a los que corresponderían ayudas por valor de 10,37 millones de euros.

En concreto, esta línea compensa a los agricultores y ganaderos que tienen suscrita una póliza de seguro que incluye el riesgo de borrascas, pero que al estar contratadas con franquicia o por las condiciones establecidas en las mismas no son indemnizados por la totalidad de los daños producidos.

De esta forma, los 943 beneficiarios incluidos en esta segunda relación disponen de un plazo de cinco días hábiles, a contar desde hoy, para rechazar la ayuda o comunicar los errores materiales de identificación o de información personal que se pudieran apreciar en la misma.

Solo por vía telemática

Agricultura ha recordado que la realización de estos trámites se llevará a cabo exclusivamente por vía telemática a través del formulario específico habilitado en la sede electrónica del Ministerio.

De esta forma, si todos los datos de esta segunda relación provisional se confirman, el pago de esta línea de ayuda sobrepasaría ya los 15,1 millones de euros a un total de 1.817 agricultores y ganaderos. En la última semana, Agricultura ha abonado más de 4,8 millones de euros a los 874 agricultores y ganaderos que figuraban en la primera relación definitiva de beneficiarios.

Se trata de una de las líneas de ayudas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2026 aprobado por el Gobierno con medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias en los sectores agrario y pesquero de las borrascas caídas en Andalucía y Extremadura durante los meses de enero y febrero, con un presupuesto total de 2.874 millones de euros.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha avanzado que publicará en los próximos días nuevas relaciones de beneficiarios de esta línea de ayudas.