Córdoba reunirá en SembrAI 2026 a 2.000 expertos en inteligencia artificial aplicada a la agricultura y la ganadería

La Universidad de Córdoba (UCO) acogerá los próximos 21 y 22 de septiembre la cuarta edición de SembrAI 2026, un congreso que prevé reunir a unos 2.000 profesionales bajo el lema «Inteligencia que alimenta el mañana».

Según ha informado la Fundación INTEC, organizadora del encuentro, SembrAI reunirá a universidades, centros de investigación, administraciones públicas, cooperativas, empresas tecnológicas, agricultores y estudiantes. El objetivo será acercar los avances científicos al campo y analizar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a lograr una producción agroalimentaria más eficiente, segura y sostenible.

Desde la organización, también informan de que La Reina Letizia ha aceptado la Presidencia de Honor de SembrAI 2026. Este respaldo supone un reconocimiento institucional al congreso, aunque la organización aclara que no implica su asistencia a las jornadas.

Córdoba, escaparate internacional de la IA agroalimentaria

El programa abordará ocho grandes áreas de trabajo, entre ellas la agricultura y la ganadería de precisión, la robótica, los espacios de datos, la nutrición, la gastronomía, la sostenibilidad, la reducción de carbono y la formación de nuevos profesionales.

Entre los ponentes anunciados figuran expertos como Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center; Carlos Balaguer, investigador de la Universidad Carlos III y Premio Rey Jaime I; y Ulises Cortés, especialista en inteligencia artificial del BSC.

También está prevista la participación de representantes de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ICEX, distintos ministerios, la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba.

La dimensión internacional del encuentro se reforzará con la presencia de India como País Invitado de Honor, dentro del Año Dual España-India 2026. Además, el recinto contará con ExpoSembrAI, una feria tecnológica de 600 metros cuadrados con más de 30 expositores y un espacio específico dedicado al país asiático.

SembrAI ha experimentado un fuerte crecimiento desde su primera edición. El congreso ha pasado de 199 asistentes a superar los 1.000 profesionales, con representación de 25 países, más de 22.000 visualizaciones en directo, un centenar de startups participantes y más de 70 millones de euros de inversión potencial movilizada.

Startups, inversión y formación para el medio rural

Uno de los ejes del congreso será SembrAI Invest, donde ocho startups finalistas presentarán sus proyectos ante cinco inversores europeos y latinoamericanos. La convocatoria para empresas emergentes permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026.

El programa incluirá asimismo un foro de transferencia científica, comunicaciones evaluadas mediante doble revisión ciega y talleres gratuitos dirigidos a estudiantes, agricultores y cooperativas.

La organización también trabaja en un proyecto de alfabetización digital agraria para acercar las nuevas tecnologías al medio rural, dentro del marco de cooperación Interreg entre España y Portugal.

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La cita pretende que los avances en inteligencia artificial no se queden únicamente en laboratorios o grandes empresas, sino que puedan traducirse en herramientas prácticas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, optimizar el uso del agua, anticipar enfermedades y reducir el impacto ambiental.