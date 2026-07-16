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Agricultura

Dos productos del campo cordobés en una sola cita: el ajo y el melón 'maridan' este fin de semana en Montalbán

La localidad de la Campiña acoge degustaciones, showcooking, desayunos molineros, una ruta de la tapa y otras actividades desde el viernes al domingo

Miguel Ruz detalla la programación de las jornadas ante una muestra de melones de Montalbán en el Mercado Victoria.

Miguel Ruz detalla la programación de las jornadas ante una muestra de melones de Montalbán en el Mercado Victoria. / Víctor Castro

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Dos productos agrícolas tradicionales del campo cordobés se unen en una sola feria que tendrá lugar este fin de semana: la 12ª Jornada del Ajo y el Melón de Montalbán, que llenará de actividades esta localidad de la Campiña desde el viernes al domingo con multitud de actividades. El alcalde del municipio, Miguel Ruz, junto a los responsables de Agricultura y Consumo de la Diputación Provincial de Córdoba, Andrés Lorite y Auxiliadora Moreno, han presentado este jueves en el Mercado Victoria de Córdoba el programa del encuentro.

Las actividades incluyen degustaciones, showcooking, desayunos molineros, una ruta de la tapa, concursos locales y rutas guiadas, además de una noche (la del sábado) dedicada a un festival de folklore y música popular. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes a las 21.30 horas en el recinto ferial y a esa misma hora ya podrán degustarse las elaboraciones que participan en la ruta de la tapa.

Jesús Guerrero, Francisco Mulero, Miguel Ruz, Auxiliadora Moreno y Andrés Lorite.

Jesús Guerrero, Francisco Mulero, Miguel Ruz, Auxiliadora Moreno y Andrés Lorite. / Víctor Castro

El sábado, entre otras actividades, los asistentes probarán el tradicional desayuno molinero en el Llano del Calvario a partir de las 9.00 horas y una hora después habrá una excursión al Jardín Botánico de Córdoba para conocer las distintas variedades de melón. A las 13 horas proseguirá la ruta de la tapa, mientras que cuando se ponga el sol se celebrará la Noche del Ajo Blanco, con la actuación de Mar Montilla en la calle Cultura (22.30 horas) y de Tony Miranda en la calle Ancha (23.30 horas). A partir de las 1.00 de la madrugada el recinto ferial acogerá un homenaje al cantante Robe con Deltoya y Amigos de la Música.

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La fiesta termina el domingo con las últimas degustaciones de la ruta de la tapa desde las 13 horas y un showcooking en las instalaciones de la piscina municipal a cargo de Rafael Montilla Prieto.

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