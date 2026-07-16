La provincia de Córdoba contará con cuatro proyectos para modernizar sus regadíos y mejorar el uso del agua

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y las comunidades de regantes han firmado este jueves los convenios para ejecutar las once actuaciones incluidas en el Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía, RegadíA.

La provincia de Córdoba contará con cuatro de los once proyectos previstos, uno de ellos compartido con Sevilla, de un programa que movilizará en el conjunto de Andalucía 138,3 millones de euros.

La financiación de las obras se repartirá entre la Junta, que aportará el 50% del coste, Seiasa, que asumirá el 20%, y las comunidades de regantes, responsables del 30% restante. La aportación autonómica asciende a 52,5 millones de euros.

En total, el plan beneficiará a 14.490 regantes y actuará sobre 102.495 hectáreas en Andalucía. Su objetivo es mejorar la eficiencia hídrica, impulsar la innovación tecnológica, reducir el consumo energético y adaptar las explotaciones agrícolas a los periodos de escasez de agua.

Cuatro actuaciones para el campo cordobés

La primera de las actuaciones previstas en Córdoba consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica sobre suelo para la comunidad de regantes del Canal de la Margen Izquierda del río Bembézar. Esta infraestructura permitirá utilizar energía solar en los sistemas de bombeo y distribución de agua, con el objetivo de reducir los costes eléctricos de las explotaciones agrícolas.

El plan también incluye una balsa de almacenamiento para la comunidad de regantes de Fuente Palmera, situada en los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera. A esta obra se suma la balsa de almacenamiento de Zamacón, destinada a la modernización y consolidación de la zona regable Genil-Cabra, una de las principales áreas agrícolas de la provincia.

La cuarta actuación contempla la modernización y mejora de la red de riego de la comunidad de regantes Margen Izquierda del Genil. Este proyecto afecta a terrenos de las provincias de Córdoba y Sevilla. Las balsas previstas aumentarán la capacidad de regulación y almacenamiento de agua, lo que dará una mayor seguridad a los agricultores durante los periodos en los que disminuya la disponibilidad del recurso.

Energía solar, digitalización y ahorro de agua

Los proyectos incorporarán medidas de eficiencia hídrica y energética, instalaciones fotovoltaicas y sistemas inteligentes de control y digitalización. Estas herramientas permitirán conocer los consumos en tiempo real, detectar posibles pérdidas de agua y ajustar el riego a las necesidades de cada explotación.

Durante el acto de firma, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que el Plan RegadíA representa “una de las mayores apuestas por el regadío en Andalucía en los últimos años”.

El consejero destacó además el modelo de colaboración entre el Estado, la Junta de Andalucía y las comunidades de regantes, que permitirá, según afirmó, “multiplicar el impacto de cada euro invertido”.

Fernández-Pacheco señaló que estas actuaciones buscan “modernizar el regadío para hacerlo más competitivo, más rentable y también más respetuoso con el medio ambiente”.

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Para las zonas agrícolas de Fuente Palmera, Hornachuelos, Genil-Cabra, el Bembézar y el entorno del Genil, estas actuaciones supondrán una mejora de las infraestructuras y una mayor capacidad para afrontar episodios de sequía.