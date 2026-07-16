Coca, con tajadas señaladas, de pipa manzana, Andregüelas... Montalbán busca proteger sus melones

El melón es una fruta dulce típica del verano que tradicionalmente se ha cultivado en Córdoba, sobre todo en la zona de Montalbán. En los meses calurosos, los chozos señalan dónde hay un melonar y, aunque la superficie dedicada es poca (unas 200 hectáreas que producen poco más de 4.000 toneladas al año), la calidad es mucha. "Nuestros melones tienen un dulzor natural, no han sido criados bajo plásticos sino bajo las estrellas, no tienen potasa ni aditivos para endulzar lo que posteriormente cuajará en un melón". Así define el producto Miguel Ruz, el alcalde de esta localidad de la Campiña que este fin de semana celebra su 12ª Jornada del Ajo y el Melón.

Hay muchas variedades de melón en el mercado y algunas alcanzan hasta los 20 kilos de peso por pieza, tal vez más. Piel de sapo, cantalupo o amarillo son las más conocidas y consumidas, pero ninguna de ellas son las que definen al fruto cordobés. El Centro Agropecuario Provincial de la Diputación y el Ayuntamiento de Montalbán llevan años trabajando para analizar y determinar cuáles son las variedades cultivadas aquí que podrían ser la base para una futura marca de calidad. Son cuatro, según ha explicado el diputado de Agricultura, Andrés Lorite: Coca de Montalbán, verde de tajadas señaladas, verde-dulce de pipa manzana y Andregüelas.

Un sello para la máxima calidad

El siguiente paso al que aspira Montalbán es la obtención de una Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), sellos de la máxima calidad que garantizan la vinculación del producto certificado con el territorio. Según Ruz, "buscamos una DOP del melón de Montalbán, un reconocimiento de la marca de garantía". Por su parte, Lorite entiende que con actividades de promoción como estas Jornadas del Ajo y el Melón "queremos una colaboración público-privada para promocionar estos productos de calidad para que posteriormente sean reconocidas en los mercados" mediante la certificación correspondiente.

Córdoba ya es la provincia española con mayor número de sellos de calidad (DOP o IGP), ya que ahora mismo posee siete: cuatro del aceite de oliva (Montoro-Adamuz, Lucena, Baena y Priego de Córdoba), vinos y vinagres de Montilla-Moriles, jamón de Los Pedroches y la más reciente del garbanzo cordobés, en sus fases finales de tramitación. Conseguir la octava marca no será fácil, ya que en toda España sólo existen dos IGP del melón, en Castilla La Mancha y Murcia, en ambos casos con una superficie dedicada mucho más elevada, entre 1.000 y 5.000 hectáreas.