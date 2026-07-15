Los viñedos de Montilla-Moriles afrontan una fase decisiva a las puertas de la vendimia y la DOP pide mantener la vigilancia frente al oídio y el estrés por calor

El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha pedido mantener la vigilancia frente al oídio, una enfermedad criptogámica provocada por la especie Erysiphe necator que se conoce popularmente como «blanquilla» o «cenicilla» y que ataca especialmente los pámpanos y los tallos más jóvenes de las cepas.

En su último boletín, la Agrupación de Producción Integrada (API) analiza la evolución del viñedo en el marco Montilla-Moriles y establece recomendaciones para controlar incidencias en las cepas provocadas no solo por el oídio sino, también, por la yesca, la araña amarilla, el mosquito verde o la polilla del racimo, además de los problemas derivados de los efectos del calor y de la falta de agua en los viñedos desde hace semanas.

El informe sitúa el estado fenológico predominante de las uvas entre el cerramiento de los racimos y el inicio del envero. Las parcelas más adelantadas se encuentran ya en pleno envero, mientras que las más atrasadas permanecen en la fase de cerramiento de los racimos.

En cuanto al estado general de la campaña, la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, comenta que «a mediados de julio, el desarrollo del viñedo en la zona Montilla-Moriles presenta un balance medianamente satisfactorio». La técnica asegura que «respecto a plagas y enfermedades, la campaña se caracteriza por una baja incidencia de las patologías habituales de la comarca, habiéndose controlado eficazmente los focos detectados por parte de los viticultores».

A pesar de esta evolución favorable, el boletín insiste especialmente en la necesidad de respetar el plazo de seguridad establecido entre el último tratamiento fitosanitario y la recolección de la uva en cada parcela.

Focos de oídio con síntomas nuevos en algunos racimo

El boletín advierte de que se han localizado focos de oídio con síntomas nuevos en algunos racimos, aunque la recomendación sigue siendo tratar únicamente los rodales afectados y evitar aplicaciones indiscriminadas en el conjunto de la parcela.

En ese sentido, Ángela Portero señala que «aunque la presión actual de la enfermedad no es alta en la zona de Montilla-Moriles, no se debe bajar la guardia». El Aula de Viticultura recomienda intervenir exclusivamente en aquellas zonas o rodales donde aparezcan síntomas recientes, sobre todo cuando estos se detecten directamente en los racimos.

Por otro lado, la yesca requiere medidas quirúrgicas y la identificación de las cepas dañadas. La responsable del Aula de Viticultura señala que «al detectar los primeros síntomas, se debe aplicar cirugía en verde y marcar las cepas para la poda de invierno».

Respecto a las plagas, el boletín constata la presencia de larvas y ejemplares adultos de mosquito verde en las zonas de crecimiento. Este insecto se alimenta en las partes apicales de los pámpanos, por lo que únicamente deben tratarse las viñas donde se haya confirmado su presencia.

Por otro lado, las frecuentes olas de calor asociadas al cambio climático, unidas a la ausencia de riego, han incrementado en las últimas semanas el riesgo de estrés hídrico y térmico en las cepas del marco Montilla-Moriles. Ante esta situación, la aplicación de protectores solares puede aliviar, a juicio del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, los efectos de las altas temperaturas sobre la vegetación y reducir parcialmente los ataques del mosquito verde.