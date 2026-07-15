Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orlando Pirates-Córdoba CFPuerta CórdobaDesalojos CórdobaBellido 2027Festival de la GuitarraVirus del NiloCelebración en CórdobaArquitectos CórdobaCórdoba CFJuan GutiérrezCorredor castreñoGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

Consejo regulador

Los viñedos de Montilla-Moriles afrontan una fase decisiva a las puertas de la vendimia y la DOP pide mantener la vigilancia frente al oídio y el estrés por calor

La entidad reguladora del Marco de Montilla-Moriles alerta sobre la presencia de nuevos focos de oídio y aconseja medidas quirúrgicas contra la yesca

El técnico agrícola Juan Portero analiza una cepa en un viñedo próximo a Montilla.

El técnico agrícola Juan Portero analiza una cepa en un viñedo próximo a Montilla. / José Antonio Aguilar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha pedido mantener la vigilancia frente al oídio, una enfermedad criptogámica provocada por la especie Erysiphe necator que se conoce popularmente como «blanquilla» o «cenicilla» y que ataca especialmente los pámpanos y los tallos más jóvenes de las cepas.

En su último boletín, la Agrupación de Producción Integrada (API) analiza la evolución del viñedo en el marco Montilla-Moriles y establece recomendaciones para controlar incidencias en las cepas provocadas no solo por el oídio sino, también, por la yesca, la araña amarilla, el mosquito verde o la polilla del racimo, además de los problemas derivados de los efectos del calor y de la falta de agua en los viñedos desde hace semanas.

El informe sitúa el estado fenológico predominante de las uvas entre el cerramiento de los racimos y el inicio del envero. Las parcelas más adelantadas se encuentran ya en pleno envero, mientras que las más atrasadas permanecen en la fase de cerramiento de los racimos.

En cuanto al estado general de la campaña, la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, comenta que «a mediados de julio, el desarrollo del viñedo en la zona Montilla-Moriles presenta un balance medianamente satisfactorio». La técnica asegura que «respecto a plagas y enfermedades, la campaña se caracteriza por una baja incidencia de las patologías habituales de la comarca, habiéndose controlado eficazmente los focos detectados por parte de los viticultores».

A pesar de esta evolución favorable, el boletín insiste especialmente en la necesidad de respetar el plazo de seguridad establecido entre el último tratamiento fitosanitario y la recolección de la uva en cada parcela.

Focos de oídio con síntomas nuevos en algunos racimo

El boletín advierte de que se han localizado focos de oídio con síntomas nuevos en algunos racimos, aunque la recomendación sigue siendo tratar únicamente los rodales afectados y evitar aplicaciones indiscriminadas en el conjunto de la parcela.

En ese sentido, Ángela Portero señala que «aunque la presión actual de la enfermedad no es alta en la zona de Montilla-Moriles, no se debe bajar la guardia». El Aula de Viticultura recomienda intervenir exclusivamente en aquellas zonas o rodales donde aparezcan síntomas recientes, sobre todo cuando estos se detecten directamente en los racimos.

Por otro lado, la yesca requiere medidas quirúrgicas y la identificación de las cepas dañadas. La responsable del Aula de Viticultura señala que «al detectar los primeros síntomas, se debe aplicar cirugía en verde y marcar las cepas para la poda de invierno».

Respecto a las plagas, el boletín constata la presencia de larvas y ejemplares adultos de mosquito verde en las zonas de crecimiento. Este insecto se alimenta en las partes apicales de los pámpanos, por lo que únicamente deben tratarse las viñas donde se haya confirmado su presencia.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, las frecuentes olas de calor asociadas al cambio climático, unidas a la ausencia de riego, han incrementado en las últimas semanas el riesgo de estrés hídrico y térmico en las cepas del marco Montilla-Moriles. Ante esta situación, la aplicación de protectores solares puede aliviar, a juicio del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, los efectos de las altas temperaturas sobre la vegetación y reducir parcialmente los ataques del mosquito verde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  2. Iznájar y La Breña, los dos grandes embalses de Córdoba, acumulan cerca del triple de agua que hace un año
  3. 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
  4. La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? 'Estamos equivocando el tiro
  5. Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos en el mes de julio
  6. Túnez e Italia, más aceite de oliva en el mercado para competir con el cordobés
  7. Los precios del aceite de oliva caen por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía
  8. El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie

Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia

Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia

Los viñedos de Montilla-Moriles afrontan una fase decisiva a las puertas de la vendimia y la DOP pide mantener la vigilancia frente al oídio y el estrés por calor

Los viñedos de Montilla-Moriles afrontan una fase decisiva a las puertas de la vendimia y la DOP pide mantener la vigilancia frente al oídio y el estrés por calor

El Ayuntamiento de Montoro pide abrir una vía de diálogo para proteger las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

El Ayuntamiento de Montoro pide abrir una vía de diálogo para proteger las instalaciones de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero

Bruselas aprueba que España amplíe las ayudas al combustible para agricultura para afrontar la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

El relevo del oficio de corchero echa raíces en la Sierra de Hornachuelos: la Junta impulsa la 7ª Escuela de Descorche en los montes públicos de Córdoba

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba"

Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: "Dejé la hostelería en Madrid para gestionar yo sola una finca de olivos en Córdoba"

El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie

El conejo que llevaba dos millones de años oculto a simple vista: un estudio de Córdoba revela una nueva especie

Termina la campaña del ajo en Córdoba con «muy buena calidad» pero bajos precios

Termina la campaña del ajo en Córdoba con «muy buena calidad» pero bajos precios
Tracking Pixel Contents