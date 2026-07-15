Debate en el campo
Stop Biometano Sur de Córdoba responde a las organizaciones agrarias y exige transparencia sobre las macroplantas proyectadas en la provincia
La plataforma reclama a Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias que expliquen si consultaron a sus asociados antes de respaldar las plantas de biogás y biometano
El debate sobre las macroplantas de biometano sigue abierto en el sur de la provincia cordobesa. La Plataforma Stop Biometano Sur de Córdoba ha reclamado "mayor transparencia, participación ciudadana e información independiente" después de que varias organizaciones agrarias mostraran públicamente su apoyo a este tipo de instalaciones.
En una nota de prensa fechada este miércoles en Baena, la plataforma expresa su “sorpresa” ante los comunicados conjuntos difundidos por CECO Córdoba, Asaja, COAG, UPA y Agro-Cooperativas, favorables a los proyectos de plantas de biogás y biometano previstos en distintos municipios de la provincia.
El pronunciamiento fue acordado durante una reunión celebrada la pasada semana en Doña Mencía, en la que participaron varias plataformas constituidas en municipios del sur de Córdoba para oponerse a la instalación de estas infraestructuras.
Dudas sobre el respaldo de agricultores y ganaderos
La plataforma considera "llamativa la unanimidad de estas organizaciones en un asunto de gran trascendencia territorial, económica, social y ambiental, y plantea si esta posición responde realmente al sentir mayoritario de agricultores y ganaderos o si obedece a otros intereses de carácter institucional o empresarial".
Stop Biometano Sur de Córdoba solicita que las organizaciones "aclaren si han realizado previamente asambleas, consultas internas o jornadas informativas entre sus asociados antes de fijar una posición sobre unos proyectos que podrían condicionar durante décadas el futuro de los municipios afectados".
Reclaman estudios independientes sobre olores, tráfico y calidad del aire
La plataforma también pide que "se hagan públicos los estudios independientes utilizados para justificar el apoyo a las macroplantas". En concreto, reclama información sobre el posible impacto ambiental, la calidad del aire, los olores, el incremento del tráfico pesado, el transporte de materias primas y la rentabilidad real que estas instalaciones tendrían para agricultores y ganaderos.
Además, exige que se diferencie claramente entre los informes elaborados por entidades independientes y la documentación presentada por las propias empresas promotoras.
Stop Biometano Sur de Córdoba sostiene que "el biometano no debe presentarse como la única solución para gestionar los residuos agrarios y ganaderos". La plataforma recuerda que "existen otras alternativas vinculadas a la economía circular, entre ellas el compostaje avanzado, la producción de biofertilizantes, el biochar y otras tecnologías de aprovechamiento de subproductos agrícolas".
A juicio del colectivo, el debate no afecta únicamente al sector agrario, "sino también a la calidad de vida de los municipios, el paisaje, el medio ambiente, el tráfico y el modelo de desarrollo económico elegido para el sur de Córdoba".
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