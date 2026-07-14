Bruselas aprueba que España amplíe las ayudas al combustible para agricultura para afrontar la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

La Comisión Europea dio este martes luz verde para que España aumente en 65 millones de euros las subvenciones a la compra de combustible para productores agrícolas y empresas pesqueras, destinadas a ayudarles a afrontar el encarecimiento del mismo por la guerra en Oriente Medio.

El Ejecutivo comunitario considera que los planes enmendados son "necesarios, apropiados y proporcionados" para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no tienen un efecto adverso sobre las condiciones comerciales hasta el punto de ser contrarios al interés común, indicó la institución en un comunicado.

En el caso de las ayudas a la agricultura, aprobadas inicialmente en junio, España aumentará el presupuesto para las mismas en 55 millones de euros, hasta un total de 109 millones, y extenderá su vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

Además se modifica el método de cálculo de las ayudas que, según lo anunciado en junio, podrán cubrir hasta el 70 % del coste adicional del combustible derivado del conflicto.

Por otro lado, Bruselas ha aprobado también un aumento de 10 millones de euros, hasta un total de 35 millones, en el caso de las ayudas a empresas pesqueras, para las que también se modificará el método de cálculo.

Las medidas cumplen las normas europeas de competencia

La Comisión Europa considera que las medidas cumplen las normas europeas de competencia y las aprobado basándose, entre otras normas, en el nuevo Marco Temporal de Ayudas de Estado por la Crisis de Oriente Medio, aprobado a finales de abril para dar más margen a los Gobiernos para apoyar a los sectores económicos más afectados por el conflicto.

Ha tenido en cuenta, en particular, que las ayudas se concederán basándose en esquemas con un "claro presupuesto estimado" y se proporcionarán de manera "temporal" para el desarrollo de empresas de producción primaria en agricultura y pesca.

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El Ejecutivo comunitario ha insistido a los Estados desde el inicio del conflicto en que las medidas que adopten para aliviar los efectos del mismo, en particular sobre los precios energéticos, deben ser "temporales" y centrarse en los hogares y empresas más vulnerables, así como evitar alimentar la demanda de combustibles fósiles.