Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026

Bodegas La Aurora ha logrado los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026 con su Vermouth Amanecer y su Pedro Ximénez Amanecer, dos elaboraciones de la cooperativa montillana que alcanzaron 96 puntos sobre 100 en un certamen internacional cuyo jurado está formado íntegramente por jóvenes de entre 18 y 30 años.

El resultado sitúa a la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y en la DOP Aceite de Lucena, en lo más alto de una convocatoria que mide las preferencias de las nuevas generaciones de consumidores a través de catas a ciegas.

Además, el Fino Amanecer también obtuvo 93 puntos, una puntuación que le valió la medalla de Oro y que completa un balance especialmente destacado para Bodegas La Aurora en la undécima edición española de VinoSub30, un certamen que se celebra también de forma paralela en Argentina, Brasil, Uruguay y, desde este 2026, en Portugal.

En ese sentido, Antonio López Pérez-Barquero, presidente de la Cooperativa La Aurora, comenta que “VinoSub30 es un certamen muy especial porque el jurado que realiza las catas de las muestras presentadas está compuesto íntegramente por jóvenes de entre 18 y 30 años”. A su juicio, “los resultados son el termómetro ideal que marca las tendencias sobre los gustos de los consumidores del mañana”.

Campeones absolutos

El Vermouth Amanecer se ha proclamado campeón absoluto del certamen al conseguir 96 puntos, una calificación que le ha otorgado el Gran Oro. Elaborado en Bodegas La Aurora a partir de vino de la variedad Pedro Ximénez mezclado con extractos de plantas aromáticas, el Vermouth Rojo Amanecer se ha consolidado como una de las referencias más reconocidas de la cooperativa.

De igual modo, el Pedro Ximénez Amanecer alcanzó también los 96 puntos sobre 100 y consiguió el Gran Oro en VinoSub30 2026, igualando la puntuación del Vermouth Amanecer y situándose junto a él en lo más alto del certamen. Bajo la DOP Montilla-Moriles, este vino dulce se elabora a partir de uva soleada de la variedad Pedro Ximénez, con una riqueza en azúcares superior a 272 gramos por litro.

Noticias relacionadas

El Pedro Ximénez Amanecer también reúne una extensa relación de premios acumulados durante más de dos décadas. Entre ellos figuran los Oros obtenidos en los Premios Manojo de 2003, 2004, 2005, 2006, 2012 y 2016; los reconocimientos en Bacchus, donde ha logrado Oros y Grandes Oros o las distinciones en los Premios Mezquita.