El IAS-CSIC de Córdoba lidera los avances europeos contra la bacteria Xylella fastidiosa tras cuatro años de investigación

Córdoba vuelve a situarse en el centro de la investigación europea frente a una de las mayores amenazas para la agricultura mediterránea. El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), con sede en Córdoba, ha liderado el proyecto europeo BeXyl, centrado en el estudio de la bacteria Xylella fastidiosa, causante de graves daños en cultivos estratégicos como el olivo, la vid y el almendro.

Según la nota de prensa difundida por el IAS-CSIC, las conclusiones del proyecto se han presentado en la 5ª Conferencia Europea sobre Xylella fastidiosa, celebrada en Bari (Italia), tras cuatro años de trabajo científico. El encuentro ha servido también como última Asamblea General de BeXyl, una iniciativa liderada por la investigadora Blanca B. Landa, del instituto cordobés, y en la que han participado más de 30 instituciones de investigación, empresas y administraciones públicas.

El objetivo principal del proyecto ha sido avanzar en el conocimiento de los brotes de Xylella fastidiosa en Europa, mejorar su gestión y prevenir nuevas introducciones de este patógeno vegetal en el continente.

Una bacteria peligrosa para el campo mediterráneo

La Xylella fastidiosa está considerada uno de los patógenos vegetales más peligrosos del mundo. Puede colonizar más de 700 especies de plantas y provocar enfermedades con importantes pérdidas agrícolas y ambientales. Su impacto preocupa especialmente en territorios como Andalucía, donde cultivos como el olivar y la vid tienen un peso económico, social y cultural clave.

La bacteria fue detectada por primera vez en la Unión Europea en octubre de 2013, en olivos de la región italiana de Apulia. Desde entonces, se han notificado brotes en Francia, España y Portugal, lo que ha impulsado la investigación europea para mejorar los sistemas de vigilancia, detección precoz y control.

En este contexto, el hecho de que el IAS-CSIC tenga su sede en Córdoba refuerza el papel de la ciudad como referencia científica en agricultura sostenible y sanidad vegetal, especialmente en investigaciones vinculadas al futuro del campo mediterráneo.

Vigilancia, detección precoz y cultivos resistentes

Entre los principales resultados del proyecto BeXyl, los investigadores destacan el avance en herramientas de vigilancia, detección temprana y seguimiento de epidemias mediante tecnologías aéreas, sensores terrestres y modelos epidemiológicos de última generación.

El proyecto también ha reforzado una red internacional de parcelas centinela y actividades de vigilancia en Europa y otros territorios, aportando información sobre la susceptibilidad de distintas especies vegetales, la propagación del patógeno y la aparición de la enfermedad en diferentes condiciones ambientales.

Además, los trabajos han permitido avanzar en la identificación de material vegetal resistente y tolerante en cultivos mediterráneos clave como el olivo, el almendro y la vid. Estas líneas de investigación abren nuevas posibilidades para gestionar la enfermedad a largo plazo y adaptar las zonas afectadas a la presencia de la bacteria.

La investigación también ha explorado el uso de hongos, virus y consorcios microbianos para controlar insectos vectores y aumentar la resiliencia de las plantas, dentro de estrategias más sostenibles de manejo integrado de plagas.

La responsable del proyecto, Blanca B. Landa, advierte de que “el problema que representa Xylella para Europa no está solucionado aún”, por lo que considera fundamental continuar con la investigación y la colaboración científica para avanzar en la prevención, el control y la lucha contra esta bacteria.

Para Córdoba, sede del IAS-CSIC, este liderazgo científico supone una oportunidad para seguir conectando la investigación con las necesidades reales del campo, en un momento en el que la protección de cultivos como el olivar y la vid resulta esencial para el futuro agrícola de Andalucía.