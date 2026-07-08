El Ministerio de Agricultura cifra en 1.298.000 toneladas la producción de aceite de oliva en España y garantiza el abastecimiento

El sector del aceite de oliva mira ya a la próxima campaña con mejores perspectivas, tras una producción inferior a la prevista, pero suficiente para cubrir las necesidades del mercado, según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura tras la celebración de la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa.

El organismo consultivo dependiente del Ministerio se ha reunido esta semana bajo la presidencia de la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil, para analizar los principales datos de la campaña 2025/26 y las previsiones para el próximo ejercicio.

La producción de aceite de oliva de la actual campaña se sitúa en 1.298.000 toneladas, una cifra inferior a las estimaciones iniciales, pero suficiente para asegurar un enlace de campaña adecuado y atender las necesidades de comercialización, según la información trasladada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La cifra supone una caída de la producción de aceite de oliva a nivel nacional del 7,7% respecto a la campaña 2024/25, en la que la cosecha alcanzó 1.406.954 toneladas, según el dato publicado por el Ministerio en marzo de 2025.

En Córdoba, un 11% menos de producción respecto a la campaña anterior

Aunque la información de Agricultura tras la celebración de la mesa sectorial no aborda los datos por provincias, cabe recordar que la caída de la producción en esta campaña se ha cifrado, en el caso de Córdoba, en torno al 11%. En concreto, en la provincia cordobesa, a fecha de abril pasado, con la campaña ya prácticamente finalizada, se habían producido casi 240.000 toneladas, frente a unas previsiones iniciales situadas en el entorno de las 270.000 toneladas.

La campaña oleícola comenzó el pasado 1 de octubre y finalizará el 30 de septiembre. Aunque la recolección de aceituna ya ha concluido, los datos disponibles apuntan a una producción un 9% inferior a la campaña anterior, pero un 17% superior a la media de las últimas cuatro campañas.

Precios por encima de la campaña anterior

Durante la reunión también se ha analizado la evolución de las cotizaciones del aceite de oliva, que han mantenido una ligera tendencia a la baja durante la campaña. Aun así, los precios siguen situándose por encima de los registrados en las mismas fechas del ejercicio anterior, con incrementos de entre el 5,1% y el 8,7%, según las distintas categorías.

El Ministerio ha destacado que, pese a la menor producción, el ritmo de comercialización del aceite de oliva durante los ocho meses de campaña con datos disponibles ha sido similar al de la campaña anterior.

De cara a la campaña 2026/27, el sector trabaja con previsiones más favorables. Las buenas condiciones climáticas registradas durante la primavera han permitido una adecuada floración y cuajado del fruto, lo que apunta a una cosecha superior a la actual. No obstante, los primeros datos oficiales de aforo no se conocerán hasta principios de octubre.

Un operario de una almazara de Córdoba recoge una muestra de aceite de oliva. / CÓRDOBA

La aceituna de mesa alcanza las 503.000 toneladas

En el caso de la aceituna de mesa, la producción ha alcanzado las 503.000 toneladas en el noveno mes de campaña. Aunque el volumen es inferior al de la campaña pasada, Agricultura considera que permitirá cubrir las necesidades de comercialización durante el trimestre que resta hasta el cierre del ejercicio.

La mesa sectorial también ha abordado las implicaciones comerciales de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española, unas medidas que, según los datos expuestos, han provocado pérdidas estimadas en 257 millones de euros.

Otro de los asuntos tratados ha sido la necesidad de contar con herramientas preparadas ante una posible sobreoferta de aceite de oliva que pueda generar desequilibrios en el mercado. En este contexto, el Ministerio ha realizado una consulta pública previa sobre el proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, disponible hasta el pasado 3 de julio.