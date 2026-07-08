La Lonja Agropecuaria de Córdoba homenajea a Ignacio Fernández de Mesa por su dedicación al sector agrario

Los miembros de Mesa de Cereales Oleaginosa y Proteaginosas de la Lonja Agropecuaria de Córdoba celebraron este martes durante un almuerzo en el Real Círculo de la Amistad un emotivo homenaje a Ignacio Fernández de Mesa y Delgado para reconocerle los servicios prestados como presidente de la Lonja y agradecer los años de dedicación a esta entidad, refundada en 2004 como lonja de cereales y oleoginosa y más tarde también de cítricos y frutos secos) y desde 2025 reconocida por la Junta de Andalucía como lonja independiente de Referencia.

El acto permitió expresar personalmente a los miembros de la Mesa el reconocimiento por la labor desempeñada por Ignacio Fernández de Mesa durante su etapa al frente de la Lonja, así como su compromiso, cercanía y capacidad de diálogo, fundamentales para consolidar la entidad como un referente en la elaboración de precios de referencia y como un espacio de encuentro entre los distintos agentes del sector.

Durante el almuerzo se puso en valor su contribución al fortalecimiento de la credibilidad, la independencia y el prestigio de la Lonja, así como su defensa permanente de los intereses del sector agrícola y ganadero de la provincia de Córdoba. En nombre de los asistentes, se le trasladó el más sincero agradecimiento por su dedicación, profesionalidad y calidad humana, destacando el excelente ambiente de colaboración y consenso que siempre ha promovido.

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El homenaje concluyó con la entrega de un recuerdo conmemorativo como muestra del cariño y reconocimiento de todos los miembros de la Mesa de Cereales.