La Aurora, Pozanco, Castelo de Medina, Bodega Rockera y Vinos Jeromín obtienen los Premios Especiales del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita 2026

El 32º Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita-Córdoba 2026 ya tiene ganadores, unos galardones que distinguen algunas de las elaboraciones más destacadas entre las muestras presentadas al certamen. La convocatoria, celebrada en Córdoba el pasado 10 de junio, está promovida por el Aula del Vino y organizada por la Academia del Vino de Córdoba, en colaboración con la Asociación de Sumilleres de Córdoba. La Diputación de Córdoba ha acogido en la noche de este martes la entrega de los premios, tanto de las categorías especiales como de los galardones Gran Mezquita, Oro, Plata y Bronce.

La Cooperativa Agrícola La Aurora S.C.A. ha obtenido el Premio Ayuntamiento de Córdoba con su Amontillado Amanecer, reforzando el protagonismo de los vinos generosos cordobeses en un concurso de referencia para el sector vitivinícola ibérico. El palmarés especial también ha reconocido a 10.12 Coupage 2025, de Viñedos Pozanco S.L., con el Premio Diputación de Córdoba.

El Premio Sumilleres de Córdoba ha recaído en Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2025, de Bodegas Castelo de Medina, mientras que Vermut Flamenco, de Bodega Rockera S.L., ha sido distinguido con el Premio Aula del Vino de Córdoba. Por su parte, Grego Blanco, de Vinos Jeromín S.L., ha conseguido el Premio Elio Berhanyer, galardón vinculado al diseño y la presentación de las botellas.

Además de las categorías especiales, se han concedido 11 títulos Gran Mezquita, 26 Oros, 31 Platas y 7 Bronces.

El origen de los premios

Los Premios Mezquita nacieron en 1994 bajo la denominación Ciudad de Córdoba-Premios Mezquita y, desde 2014, el concurso tiene carácter ibérico, con participación de vinos de España y Portugal. La organización destaca que se trata de un certamen consolidado por la cualificación de sus catadores y por su papel en la promoción de la calidad de los vinos ibéricos.

La Academia del Vino de Córdoba, entidad sin ánimo de lucro, tiene como finalidad divulgar la cultura del vino y del aceite de oliva virgen extra, promover su consumo moderado y poner en valor las elaboraciones de España y Portugal. Según la información del propio certamen, los Premios Mezquita llegan periódicamente a más de 8.000 bodegas y más de 2.000 almazaras de ambos países.

En esta edición, el concurso ha reunido 175 muestras procedentes de España y Portugal, evaluadas por expertos catadores distribuidos en distintas mesas de trabajo, según la información publicada sobre el desarrollo del certamen.