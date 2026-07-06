Conflicto interno
El sector crítico de Asaja Córdoba exige en los tribunales las actas de los órganos de gobierno
Asegura que su presidente, Fernando Adell, "impide a sus socios" el acceso a la documentación
El sector crítico de Asaja ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba contra la propia patronal y su presidente, Fernando Adell, para solicitar determinada documentación interna.
El texto de la demanda, a la que ha tenido acceso este medio, pide que Asaja "exhiba las actas de todas las reuniones y sesiones de su comité ejecutivo, su junta directiva y su asamblea general celebradas entre el mes de mayo de 2024 y el momento de la práctica de la diligencia, procediéndose a obtener copia de las mismas".
Además, los demandantes también solicitan en su escrito que el actual presidente de la asociación, Fernando Adell Martí, "declare bajo juramento o promesa de decir verdad sobre los hechos relativos a su capacidad, representación o legitimación y exhiba los documentos en que conste dicha capacidad, representación o legitimación, procediéndose a obtener copia de los mismos".
Dichos documentos son, a tenor de la denuncia, la candidatura completa a la Presidencia de Asaja "por él presentada en el mes de mayo de 2024"; el listado completo y documentación soporte íntegra "de los avales por él presentados en apoyo a su candidatura a la Presidencia de Asaja presentada en el mes de mayo de 2024"; y el acta de la comisión electoral de Asaja-Córdoba de 26 de junio de 2024, "en la que fue proclamado presidente el señor Adell Martí de forma automática (sin votación) al existir una única candidatura".
La denuncia asegura que Adell "impide a sus socios, e incluso a sus propios directivos, el acceso a documentación de todo punto vital y esencial para la defensa de sus intereses y los de la asociación, entre ellos -nada más y nada menos- que las actas de las sesiones de sus órganos de gobierno".
Asaja y su presidente, Fernando Adell, han preferido, de momento, no pronunciarse sobre la presentación de dicha demanda en los tribunales.
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