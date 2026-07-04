Los precios del aceite de oliva caen por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía

Los precios del aceite de oliva en origen (lo que se paga a los productores) siguen una tendencia a la baja con la campaña ya prácticamente terminada, a la esperada del balance final. A pesar de la caída en la producción con respecto a la temporada anterior y también en relación a las previsiones iniciales, los precios no se han recuperado y han provocado las quejas del sector.

El pago a productores lleva tres semanas por debajo de los cuatro euros por kilo en Andalucía, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. El último informe marca 3,9 euros por kilo de aceite de oliva virgen extra, con una caída de un 1% con respecto a la semana previa, más de un 5% en las últimas cinco semanas y un 8,7% de media en toda la campaña. La única buena noticia es que esos precios están un 10,4% por encima de la media de la campaña anterior, cuando hubo una mayor producción.

Son los precios más bajos en todo lo que llevamos de campaña desde el inicio de la recogida el otoño pasado. Hay que remontarse a mediados de la temporada 2024-2025 para encontrar unos costes inferiores. A finales de aquella campaña los precios comenzaron a remontar ante la previsión de una cosecha corta; después se estabilizaron por encima de los cuatro euros por kilo, pero en las últimas semanas no han parado de bajar. Sin grandes picos, pero sin pausa.

Esta dinámica de precios se repite también en las demás categorías de aceite de oliva, el virgen y el lampante, con cotizaciones muy poco por encima de los tres euros el kilo. Y se está dando también en los principales países productores.

Los mercados internacionales

El caso más grave es el italiano, donde el aceite de oliva virgen extra ha caído casi un 40% desde que comenzó la campaña; aun así, sigue estando muy por encima de lo que se paga en España, rozando los seis euros por kilo para el virgen extra. En Grecia, la caída ha sido de un 11,7% (siempre en la misma categoría), en Portugal más de un 8% y Túnez por encima del 7%.

A la espera de lo que pueda ocurrir con la producción y el comportamiento del mercado la próxima campaña, las asociaciones del sector han mostrado sus quejas por unas cotizaciones que no tienen sentido si nos atenemos a la ley de la oferta y la demanda. Si hay menos producto, debería subir de precio, como ocurrió durante los últimos años de la sequía. Algunas patronales consideran que hay una manipulación interesada de los precios, mientras que otras asociaciones han llegado a asegurar que hasta el 75% del olivar tradicional está en riesgo si se siguen pagando unas cantidades que están por debajo de lo que cuesta producir un kilo de aceite.