Montilla defiende en Portugal la versatilidad de la uva Pedro Ximénez

El Ayuntamiento de Montilla y Bodegas Robles han llevado al Castelo de Moura, en el Alentejo portugués, las excelencias de la uva Pedro Ximénez en el marco de la tercera edición de Moura Wine, con el objetivo de acercar al público luso una lectura actual de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de reforzar la proyección exterior de esta variedad autóctona del marco vitivinícola cordobés.

La actividad, organizada en colaboración con Turismo de Montilla, se desarrolló bajo el título La uva Pedro Ximénez en el siglo XXI y permitió mostrar la capacidad de esta uva para expresar estilos muy diversos. La propuesta no se limitó a presentar la uva Pedro Ximénez como una variedad asociada tradicionalmente al vino dulce, sino que puso el acento en su papel como vehículo para interpretar el territorio, la crianza biológica, la crianza oxidativa y nuevos caminos de elaboración.

En ese sentido, Bodegas Robles presentó durante la sesión una selección de vinos que sirvió para explicar la versatilidad de la uva Pedro Ximénez, desde elaboraciones tradicionales de la DOP Montilla-Moriles hasta propuestas vinculadas a la viticultura ecológica, la innovación enológica y nuevas formas de consumo. La cata buscó ofrecer al público asistente una mirada más amplia sobre una variedad profundamente arraigada en la identidad vitivinícola de Montilla-Moriles.

“Nuestra intención era mostrar que la uva Pedro Ximénez tiene presente y futuro: es una variedad profundamente ligada a Montilla-Moriles, pero con una capacidad de expresión que todavía no se ha contado suficientemente", explicó Francisco Robles, gerente de la firma montillana, quien reconoció que "en Moura hemos encontrado un público interesado, atento y con ganas de conocer otra manera de mirar el vino andaluz”.

Los asistentes pudieron conocer diferentes vinos

Además de la cata comentada, Bodegas Robles contó con presencia en el espacio expositivo de Moura Wine, donde los asistentes pudieron conocer diferentes vinos de la bodega y descubrir el trabajo que la familia Robles desarrolla en torno a la viticultura ecológica, la biodiversidad en el viñedo y la elaboración de vinos con identidad propia.

La participación de la firma montillana en este certamen se enmarca en una línea de trabajo orientada a proyectar la singularidad de Montilla-Moriles fuera de su territorio natural, especialmente en espacios donde el vino se entiende como elemento de cultura, paisaje, gastronomía y desarrollo rural. En este caso, el encuentro permitió tender puentes entre dos territorios vitivinícolas con personalidad propia, Montilla-Moriles y Alentejo, unidos por una cultura mediterránea del vino, la gastronomía y el paisaje.

Moura Wine, promovido por la Câmara Municipal de Moura, reunió durante dos jornadas a productores, especialistas, chefs y aficionados al vino en un programa que combinó catas comentadas, gastronomía, música y actividades culturales. El certamen forma parte del calendario oficial de Cidade Europeia do Vinho 2026 y se ha consolidado como una plataforma de promoción del vino, el territorio y el enoturismo en el Alentejo.

Bodegas Robles acudió a este encuentro como santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y como referente de la DOP Montilla-Moriles. Y lo hizo, además, acompañada por el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Montilla, Adrian Lapsley.

La firma elabora vinos desde 1927 y, a principios de 2000, decidió incorporarse a la viticultura ecológica y al trabajo con levaduras autóctonas, hasta llegar al actual cambio de paradigma enfocado en la sostenibilidad social, económica y medioambiental y en los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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A partir de ese momento, se pusieron en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del viñedo ecológico con cubierta vegetal y de elaborar vinos generosos ecológicos que expresaran la identidad de la tierra y de la variedad de la uva. A día de hoy, la firma montillana es la primera bodega con Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de cubierta vegetal en viñedos, una línea de trabajo que enlaza de forma natural con el mensaje trasladado en Moura Wine sobre el presente y el futuro de la Pedro Ximénez.