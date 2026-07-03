Campo
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía apuesta por el biogás para impulsar el olivar andaluz
La federación andaluza defiende estas instalaciones como una oportunidad estratégica para transformar subproductos agrícolas en energía y fertilizantes orgánicos
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han emitido un comunicado posicionándose sobre el desarrollo de proyectos de biogás y biometano, defendiéndolos como "una oportunidad estratégica para el sector agrario andaluz, especialmente para el olivar, al permitir transformar subproductos agrícolas en energía renovable, fertilizantes orgánicos y nuevas fuentes de valor añadido para el territorio".
La federación destaca en su escrito que el olivar andaluz "genera cada campaña importantes volúmenes de alperujo y alpechín, cuya correcta gestión resulta esencial desde el punto de vista económico, ambiental y productivo".
Sin aludir expresamente al debate abierto en Baena sobre un proyecto de biogás, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía fija su posición y defiende el desarrollo ordenado de estas instalaciones y da su "aprobación al desarrollo de estos proyectos, como nueva vía de generar valor añadido en el campo andaluz".
Beneficios ambientales y desarrollo rural
La federación sostiene que las plantas de biogás permiten transformar subproductos como el alperujo y el alpechín en energía renovable y fertilizantes orgánicos, generando además nuevas fuentes de ingresos para agricultores, cooperativas e industrias oleícolas. A su juicio, Andalucía reúne las condiciones necesarias para liderar este modelo de economía circular, manteniendo el valor añadido en el territorio.
La organización destaca que estas instalaciones contribuyen a reducir emisiones, producir energía renovable y aprovechar mejor la materia orgánica, además de estar sujetas a la normativa ambiental y a estrictos controles de autorización. También pone en valor el digestato, un fertilizante orgánico que devuelve nutrientes al suelo y reduce la dependencia de fertilizantes minerales.
Con este argumentario, la federación regional insiste en que Andalucía no puede quedar al margen de una oportunidad "que ya está siendo aprovechada en otros territorios europeos": "El biogás y el biometano forman parte de las soluciones necesarias para afrontar los retos energéticos, ambientales y productivos actuales, y el sector agrario andaluz cuenta con capacidad, materia prima, conocimiento y estructura territorial para desempeñar un papel protagonista”, concluyen.
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