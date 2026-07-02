Los embalses de Córdoba resisten al estrés térmico del primer mes sin lluvia y a las puertas de la canícula: así empiezan los pantanos el mes de julio

Córdoba se adentra estos días en la segunda ola de calor de la temporada, con avisos naranja por altas temperaturas, y los termómetros disparados por encima de la marca de los 40 grados. Y lo hace tras cerrar el mes de junio más caluroso de los registros históricos y en el que las precipitaciones han sido testimoniales en la provincia después de un invierno y primavera notablemente lluviosos.

Precisamente esa agua acumulada en los primeros meses del año ha contribuido a que la provincia comience el periodo de la canícula este mes de julio con unas marcas récord en comparativa con años anteriores en los que la sequía y el anuncio de medidas restrictivas en el consumo de agua marcaban el inicio del periodo estival.

Vista del embalse de Bembézar y del parque natural de la Sierra de Hornachuelos. / Córdoba

Junio registra el primer descenso de los pantanos en un año de subidas

La ausencia de precipitaciones en junio, sumado a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, con la primera ola de calor de la temporada y la jornada del 23 de junio en aviso rojo por calor extremo, ha marcado la evolución de los embalses de la provincia tras unos meses de continua subida en su nivel, si bien ya se registró un leve descenso a finales de mayo.

Así, el 1 de junio, de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), los pantanos de la provincia se encontraban a un 89,44% de capacidad con un total 2.971,781 hectómetros cúbicos. Treinta días después, los embalses cerraban el mes de junio al 85,27 por ciento de su capacidad, y 2.833,125 hectómetros cúbicos. Esto es, un descenso de 4,17 puntos.

Este descenso del volumen embalsado se registra en toda Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde totalidad de la cuenca se encuentra ha pasado del 86,45 al 82,41 por ciento en el mes de junio, con una bajada de 4,04 puntos.

Los pantanos que más ha acusado el descenso en la provincia son Sierra Boyera y Guadanuño, mientras que los de mayor capacidad como La Breña e Iznájar, apenas acusan la caída, con una bajada de tres puntos.

San Rafael de Navallana. / A. J. González

Embalses de Córdoba: de la sequía grave a la plenitud en tres años

La situación de los pantanos en la provincia es especialmente significativa si se tiene en cuenta que en el verano de 2023, Córdoba (al igual que Andalucía) empezó el verano con la alerta de la sequía y el anuncio de restricciones a partir de septiembre. "Si no lloviese, en menos de un año ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba tendrían restricciones severas", afirmó entonces Juanma Moreno.

El dato habla por sí solo. El 30 de junio de 2023, los embalses de la provincia estaban al 17,75 por ciento de su capacidad, y los de la CHG al 23,37 por ciento.

Un año después, las lluvias de la primavera de 2024 aliviaron la situación, elevando los embalses al 36,97% a las puertas del verano -42,21% en toda la cuenca-. En 2025 se registró otro salto significativo de nuevo gracias a los temporales de lluvia, con las marcas al 55,75% en Córdoba y 55,96% en la cuenca.

Pero ha sido este 2026 el que marca la diferencia, con un incremento de 30 puntos respecto al año pasado, en los que se registró un caudal del 55,75%, lo que no solo garantiza el suministro de agua a futuro, sino que asegura una reserva significativa ante una canícula que se espera especialmente tórrida esta temporada.

Aspecto del pantano de Sierra Boyera en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Este es el nivel de los embalses de Córdoba

Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba a fecha de 1 de julio, de acuerdo con la información de la CHG,:

Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,11% de su capacidad.

Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 83,11% de su capacidad. Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,84%.

Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,84%. Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,64%.

Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 86,64%. Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,57%.

Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,57%. San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,96%.

Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 68,96%. Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,19%.

Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 95,19%. Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,42%.

Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 79,42%. Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,48%.

Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 89,48%. Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,40%.

Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 87,40%. La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,26%.

Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 82,26%. Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,85%.

Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,85%. Retortillo. Con 185,3 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,84%.

Con 185,3 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,84%. Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 85,60% de su capacidad.

En total, los pantanos de la provincia se encontraban en la jornada del 1 de julio al 85,13 por ciento de su capacidad.