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Olive Oil World Congress

La cita mundial del aceite de oliva aborda en Lisboa la crisis climática y el mercado global

La cita mundial del aceite de oliva abordará en Lisboa los efectos de la crisis climática y los desafíos del mercado global, con Portugal como protagonista

Imagen de una edición anterior del Olive Oil World Congress (OOWC), que este 2026 se celebra en Lisboa.

Imagen de una edición anterior del Olive Oil World Congress (OOWC), que este 2026 se celebra en Lisboa. / CÓRDOBA

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EFE

Lisboa

La cita mundial del aceite de oliva abordará esta semana en Lisboa los efectos de la crisis climática y los desafíos del mercado global, en la segunda edición del Olive Oil World Congress (OOWC), que por primera vez se celebra fuera de España.

El encuentro, previsto los días 2 y 3 de julio en el Centro Cultural de Belém, reunirá a ministros de Agricultura de países productores, responsables institucionales, empresas, científicos y expertos internacionales para debatir el futuro del sector oleícola, marcado por la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, la innovación tecnológica, la calidad, el consumo y la proyección internacional del producto.

La inauguración contará con la participación del ministro portugués de Agricultura y del Mar, José Manuel Fernandes, y del director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo, junto a representantes de otros países productores y administraciones vinculadas al sector.

El programa incluye sesiones sobre agricultura inteligente, inteligencia artificial, drones y datos aplicados al olivar; genética y mejora varietal; riego, suelo y fertilización; automatización y eficiencia energética en las almazaras; calidad y autenticidad del aceite; salud, gastronomía, comercio internacional, comunicación y marketing.

Portugal, país emergente en el mapa oleícola internacional

Portugal llega a la cita como uno de los países emergentes del mapa oleícola internacional. Según la organización, es el sexto productor mundial y el cuarto productor europeo de aceite de oliva, con una campaña 2025/26 estimada en 180.000 toneladas y más de 177.000 toneladas exportadas.

El congreso pondrá también el foco en el Alentejo, región que se ha convertido en referencia internacional del olivar moderno y de precisión, así como en la capacidad exportadora portuguesa y en el papel del aceite de oliva virgen extra como producto premium en los mercados internacionales.

La organización destaca que el OOWC busca reunir a toda la cadena de valor del aceite de oliva, desde la investigación y la producción hasta la gastronomía y la comercialización, en un momento marcado por la volatilidad de los mercados, las exigencias medioambientales y los cambios en los hábitos de consumo.

La primera jornada incluirá una conferencia inaugural sobre el futuro del aceite de oliva en un mundo cambiante, centrada en innovación, clima y demanda global, además de mesas sobre la almazara del futuro y una cata de aceites de oliva de diferentes orígenes.

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El viernes se abordarán, entre otros asuntos, la relación entre aceite de oliva y salud, los modelos de negocio circulares, los créditos de carbono, las tendencias de consumo internacional y las estrategias de marca y comunicación para reforzar el posicionamiento global del sector. 

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