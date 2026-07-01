Científicos del IAS-CSIC de Córdoba descubren cómo evitar la defoliación que un hongo causa al algodón y al olivo

Una investigación internacional con participación del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC ha identificado la base molecular que explica la defoliación causada en algodón y olivo por el hongo verticillium dahliae, el cual provoca grandes pérdidas de rendimiento en los cultivos y cuya presencia se extiende por todo el Mediterráneo.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta a un diagnóstico más fiable de la infección, así como a una mejor vigilancia de cepas peligrosas y al diseño de estrategias de resistencia e intervención, según ha explicado el IAS-CSIC.

Patógeno responsable de la enfermedad del marchitamiento vascular

Verticillium dahliae es un patógeno fúngico responsable de la verticilosis o enfermedad del marchitamiento vascular, una grave enfermedad que afecta a cientos de plantas dicotiledóneas, incluyendo el algodón, el olivo y el tomate.

Olivar situado en el término municipal de Montilla. / CÓRDOBA

El hongo, que habita en suelos de todo el mundo, entra a la planta por las raíces y coloniza sus vasos xilemáticos, bloqueando el transporte de agua. Los síntomas de la enfermedad incluyen marchitamiento, retraso del crecimiento, clorosis y senescencia temprana.

El equipo ha combinado genómica, genética y análisis estructural

Hasta ahora, la base genética subyacente a la cepa denominada patotipo D, el más virulento, había permanecido desconocida. Asimismo, existía controversia sobre la causa de la diferencia en agresividad entre las cepas defoliantes y no defoliantes.

El hongo también afecta a las tomateras. / CÓRDOBA

En esta investigación, el equipo ha combinado genómica comparativa, genética funcional, análisis estructural y filogenómica para descubrir el determinante molecular de la defoliación.

Carmen Gómez-Lama: "Identificamos una pequeña región genómica"

La investigadora del IAS-CSIC Carmen Gómez-Lama Cabanás ha señalado que "identificamos una pequeña región genómica específica del patotipo que causa efectos más graves, y vimos que codifica dos genes efectores secretados duplicados". La eliminación simultánea de ambas copias de genes abolió la patogenicidad y la defoliación en algodón y olivo.

Aunque la identificación de la base molecular no se traduce en una aplicación inmediata en el manejo de fincas, sí que abre la puerta al diseño de mejores estrategias de manejo y prevención. De hecho, el equipo investigador ha recomendado que busquen germoplasma que haya evolucionado para reconocer la proteína efectora D, ya que dicho germoplasma podría albergar genes de resistencia dirigidos contra esta proteína efectora específica.