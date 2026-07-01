Las ayudas de la Junta de Andalucía para jóvenes agricultores y ganaderos alcanzan los 18 millones en Córdoba

El relevo generacional en el campo cordobés recibe un importante impulso con casi 18 millones de euros en ayudas públicas. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la incorporación de jóvenes al sector agrario, con 341 beneficiarios en la provincia cordobesa.

Según los datos definitivos facilitados por la administración autonómica, estos jóvenes agricultores y ganaderos cordobeses se repartirán casi 18 millones de euros destinados a la creación de empresas en el ámbito de la agricultura y la ganadería. La medida forma parte de una convocatoria regional que alcanza los 130 millones de euros y beneficiará a 2.448 jóvenes de hasta 40 años en toda Andalucía.

La Consejería ha destacado que ha dado respuesta a la totalidad de los expedientes presentados que cumplían los requisitos, tras incorporar también a profesionales incluidos en la lista de suplentes. Con ello, la Junta asegura que cumple su compromiso con los jóvenes que desean iniciar una actividad profesional en el campo andaluz.

Trabajos de recolección con maquinaria agrícola en una finca. / CÓRDOBA

Córdoba, con 341 beneficiarios, refuerza el relevo generacional en el campo

La provincia de Córdoba se sitúa entre los territorios con mayor número de ayudas concedidas. Estas subvenciones están dirigidas a personas físicas de entre 18 y 40 años que hayan presentado un plan empresarial de actividad agraria viable desde el punto de vista técnico y económico. El importe de las ayudas oscila entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 80.000 euros por beneficiario.

El objetivo principal es facilitar la creación de nuevas empresas agrarias, favorecer la modernización del sector y contribuir al relevo generacional en la agricultura y la ganadería, uno de los grandes retos del campo cordobés y andaluz.

En el conjunto de Andalucía, la distribución provincial deja 445 ayudas en Almería, por casi 23 millones de euros; 165 en Cádiz, por más de 8,4 millones; 406 en Granada, con más de 21,5 millones; 224 en Huelva, por más de 12,5 millones; 431 en Jaén, con más de 22,6 millones; 104 en Málaga, por 5,3 millones; y 332 en Sevilla, con más de 17,4 millones de euros.

Primer pago del 25% para facilitar inversiones

Una de las principales ventajas de estas ayudas es que los jóvenes beneficiarios recibirán un primer pago del 25% en el momento de la concesión. Este adelanto automático permitirá disponer de liquidez desde el inicio para acometer inversiones incluidas en su plan empresarial.

La Junta subraya que este sistema evita que los beneficiarios tengan que solicitar anticipos adicionales, lo que reduce cargas administrativas y facilita la puesta en marcha de nuevas explotaciones o proyectos agrarios.

Las subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común, conocido como Pepac, y están cofinanciadas por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Estado y la Junta de Andalucía.

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La convocatoria incluye además dotaciones específicas para jóvenes que se incorporen a la ganadería y para mujeres rurales. En el conjunto andaluz, se han aprobado 428 ayudas para jóvenes ganaderos, por casi 22,3 millones de euros, y 825 expedientes vinculados a mujeres, que superan los 43,5 millones.