Un estudio de la Universidad de Córdoba ve viable que las comunidades de regantes logren la soberanía energética con fotovoltaica e hidráulica

La investigación analiza el caso de la margen izquierda del Genily concluye que la combinación de energía solar y almacenamiento hidráulico permite reducir la dependencia del mercado eléctrico y ganar estabilidad

Un estudio de la Universidad de Córdoba plantea que la combinación de energía fotovoltaica y potencia hidráulica puede acercar a las comunidades de regantes a la llamada soberanía energética, al permitirles optimizar el uso de la energía limpia y reducir su dependencia de las oscilaciones del mercado eléctrico.

La investigación toma como referencia el caso de la comunidad de regantes de la margen izquierda del Genil, que cuenta con unas 6.000 hectáreas con derecho a riego entre los municipios de Lora del Río, Peñaflor y Palma del Río, y que está ultimando la instalación de una planta solar de 9 megavatios pico.

El trabajo ha sido realizado por la investigadora Maaike Van de Loo, junto a Rafael González Perea, Emilio Camacho Poyato y Juan Antonio Rodríguez Díaz, todos integrantes del grupo de Hidráulica y Riegos del Departamento de Agronomía de la UCO, y ha sido publicado en la revista Journal of Cleaner Production.

La balsa como batería energética

Actualmente, esta comunidad de regantes bombea el agua desde el río hasta una balsa situada a 80 metros de altura, desde la que después se riega por gravedad. Según explica el estudio, esa infraestructura aporta una gran flexibilidad porque la energía no se utiliza de forma inmediata y exclusiva para el riego, sino para elevar el agua hasta el depósito, lo que amplía las posibilidades de gestión.

Precisamente ahí radica una de las claves del modelo propuesto: el agua almacenada en altura funciona como una especie de batería potencial, ya que puede generar energía hidráulica a demanda mediante el movimiento producido al pasar por una turbina.

Cuatro escenarios

La investigación plantea cuatro escenarios distintos para analizar cómo puede aprovecharse mejor la energía solar en esta comunidad de regantes, utilizando datos reales del periodo 2021-2024, una etapa marcada por una elevada variabilidad tanto en los precios de la electricidad como en la disponibilidad de agua y las necesidades de riego.

El primero de los escenarios contempla el uso exclusivo de energía convencional, con una rentabilidad sujeta a la volatilidad del mercado eléctrico. El segundo incorpora una planta fotovoltaica destinada al autoconsumo, pero sin posibilidad de vender excedentes. En ese caso, la disponibilidad de energía solo durante el día obliga a mantener el apoyo de la red convencional.

El tercer escenario añade la opción de vender la energía sobrante no utilizada en el riego, lo que aportaría ingresos extra y permitiría amortiguar costes. Según el estudio, solo con la incorporación de la fotovoltaica ya se podría reducir hasta un 70 por ciento el uso de energía convencional.

El modelo híbrido, el más eficiente

Sin embargo, el cuarto escenario es el que ofrece mejores resultados, al combinar la energía solar con la hidráulica generada a partir del agua almacenada en la balsa elevada. Ese sistema híbrido, según los investigadores, es el que mejor aprovecha la energía limpia, al permitir almacenarla y utilizarla cuando realmente se necesita.

El resultado sería un circuito más estable, flexible y resiliente, capaz de dar a la comunidad de regantes mayor autonomía frente a factores externos como el precio de la luz o las horas de sol disponibles.

Más estabilidad y menos dependencia

El estudio concluye que esta fórmula permitiría al sector acercarse a la soberanía energética, al desligarse en mayor medida de los condicionantes del mercado eléctrico y mejorar la eficiencia del sistema de riego.

La investigación se enmarca en el proyecto HY4RES, cofinanciado por el programa europeo Interreg Espacio Atlántico, centrado en el desarrollo de soluciones híbridas para sistemas de energías renovables.