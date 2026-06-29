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Regadío

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pone en riego 434 hectáreas de olivar en Córdoba con aguas regeneradas

El organismo de cuenca destina 503.730 metros cúbicos anuales de agua regenerada para el cultivo de olivar en Aguilar de la Frontera y Montilla

Olivar situado en el término municipal de Montilla.

Olivar situado en el término municipal de Montilla. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha resuelto una nueva concesión de reutilización de aguas regeneradas destinada al riego de 434,25 hectáreas de olivar en los términos municipales de Aguilar de la Frontera y Montilla.

Según ha informado la CHG, la concesión, con un volumen anual autorizado de 503.730 metros cúbicos, se vincula a la producción de agua regenerada procedente de la EDAR de Aguilar de la Frontera y tendrá una vigencia de 20 años, condicionada al cumplimiento de los requisitos sanitarios y ambientales establecidos en la normativa vigente.

Impulso a la reutilización de aguas en la cuenca hidrográfica

Esta resolución se incluye en la reserva de 20 hectómetros cúbicos para aguas regeneradas incluidas en el Plan Hidrológico anterior (2015-2021), con la que la CHG pretende impulsar la reutilización de aguas en la cuenca.

El organismo ha asignado ya un valor cercano a 17 hectómetros cúbicos y un total de 20 comunidades de regantes se han visto beneficiadas.

Las concesiones se tramitarán en este año

Existe otra reserva de 20 hectómetros cúbicos dispuesta en el Plan Hidrológico vigente. La CHG ha elaborado ya las bases reguladoras y los criterios de valoración para esta nueva fase, apoyados en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del ciclo 2028-2033.

Noticias relacionadas y más

Sólo una vez aprobado el ETI en su versión definitiva podrá completarse y formalizarse el contenido final del segundo plan de aprovechamiento de aguas regeneradas. La previsión del organismo de cuenca es que a lo largo del segundo semestre de 2026 se tramiten las concesiones relacionadas con esta segunda reserva.

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