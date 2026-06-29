El algodón andaluz cubre 45.700 hectáreas en esta campaña, 1.000 menos que en 2025

La superficie plantada de algodón este año en Andalucía asciende a unas 45.700 hectáreas, unas 1.000 menos que en la campaña de 2025, tras una siembra sin incidencias y la previsión de la recogida para finales del verano.

Así lo ha señalado en un comunicado la dirección de Expoalgodón, la feria de referencia del sector, que tendrá lugar a mediados del próximo septiembre en Lebrija, localidad sevillana líder en este producto, en un texto del que se ha hecho eco la agencia Efe.

El Bajo Guadalquivir concentra casi toda la producción

El cultivo del algodón, en la región andaluza, se concentra en el Bajo Guadalquivir. Además, Andalucía produce casi la totalidad del algodón de España, siendo Sevilla la principal provincia productora, ya que concentra alrededor del 60% de la superficie total. Le sigue Cádiz, con el 20%, mientras que la provincia de Córdoba es la tercera, con una superficie cultivada del 9%. Jaén (8%) y Huelva (1%) cierran la estadística.

Recogida del algodón. / Jorge Jiménez

La superficie de algodón ha ido disminuyendo en los últimos años y la campaña se había iniciado con la esperanza en un aumento ante el retroceso de la remolacha, así como la dificultad para sembrar todo el cereal y los cultivos hortícolas por las fuertes lluvias de finales de invierno y comienzos de primavera.

Expoalgodón, una feria que cuenta con el apoyo de la Consejería de Agricultura

La organización de Expoalgodón corre a cargo de Certis Belchim, Entec, FMC y Guadalsem, que llevan apostando por este evento desde sus inicios. Además, volverá a contar con la colaboración de la Consejería de Agricultura a través del Ifapa, el Ayuntamiento de Lebrija y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía Occidental (Coitand).

En la parcela demostrativa, agricultores, técnicos, distribuidores e instituciones podrán comproba los resultados obtenidos tras los ensayos realizados, donde se presentarán productos que mejorarán todo el proceso del cultivo desde su siembra hasta la cosecha.