Asaja Córdoba advierte de la caída del precio del corcho y las consecuencias tras varios años de sequía

La campaña de recogida del corcho se está desarrollando de forma favorable en cuanto a la extracción, ya que el corcho se está despegando con facilidad del árbol, lo que facilita el trabajo de las cuadrillas y evita daños en los alcornocales. Sin embargo, el sector continúa "preocupado por la evolución de los precios y por las consecuencias que arrastran varios años consecutivos de sequía", según ha informado la patronal agraria Asaja Córdoba.

Los precios del corcho se sitúan actualmente entre los 60 y los 80 euros el quintal. Esto supone un descenso significativo respecto a campañas anteriores y responde en parte, según Asaja, "a la menor demanda procedente del sector vitivinícola, donde continúa reduciéndose el uso tanto del tapón de corcho natural como del tapón aglomerado en favor de otros sistemas de cierre".

El corcho que se está sacando en esta campaña deja ver los efectos acumulados de los cuatro o cinco años anteriores de sequía, a pesar de las lluvias registradas durante este año, que han mejorado la situación hídrica de las explotaciones. Por ello, en numerosas fincas se está encontrando un corcho "más delgado de lo habitual, con calibres inferiores a los deseados", al haberse formado durante un periodo de fuerte estrés hídrico.

Saca de corcho en la Sierra de Hornachuelos. / CÓRDOBA

Esta circunstancia ha llevado a muchos propietarios a retrasar la saca prevista para este año, ampliando el turno habitual de descorche de nueve a diez años con el objetivo de que el corcho gane grosor y calidad. La decisión de posponer la extracción en numerosas explotaciones también está influyendo en la situación actual del mercado, indica Asaja.

Unas 2.700 toneladas de corcho al año y 1.400 jornales directos

La producción media anual en Córdoba ronda las 2.700 toneladas procedentes de fincas distribuidas a lo largo de toda la Sierra Morena cordobesa. Esta actividad genera en torno a 1.400 jornales directos en el campo, constituyendo "una fuente de empleo y riqueza fundamental para muchas zonas rurales" de la provincia.

Asaja destaca que el corcho es "un producto natural de gran valor ambiental y económico, siendo Andalucía la principal comunidad productora de España". En particular, el corcho procedente de Sierra Morena destaca por su calidad y por el importante papel que desempeña en la conservación de las dehesas y los montes mediterráneos.

La campaña se desarrolla tradicionalmente entre los meses de junio y agosto, aunque Asaja Córdoba continúa reivindicando el adelanto del periodo hábil para la saca del corcho, una demanda histórica del sector. La organización considera necesario adaptar el calendario a las nuevas condiciones climáticas para aprovechar los momentos más favorables para el descorche, tal y como ya ocurre en otras comunidades autónomas como Extremadura.

Piden que la campaña se adelante

La petición se realiza para poder separar el corcho del alcornoque sin dañar el árbol, ya que "a finales de julio es imposible hacerlo porque se queda pegado debido al calor, por lo que afirma también que no sirve de nada que agosto sea también periodo hábil para la saca". Para llevar a cabo este proceso, el corcho debe haber completado un ciclo de crecimiento de entre nueve y diez años que permita alcanzar el grosor adecuado para su comercialización.

El descorche comienza con el denominado "rajado" del corcho, aprovechando las líneas naturales de apertura existentes en el árbol, para posteriormente separar los paños de corcho del tronco de forma manual mediante técnicas especializadas que garantizan la protección del alcornoque.