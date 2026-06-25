AEMO asegura en Adamuz que más del 75% del olivar español ya está en pérdidas

La Asamblea General de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), reunida en Adamuz, ha aprobado la Declaración de Adamuz en defensa de la rentabilidad y la supervivencia del olivar tradicional y de montaña, al tiempo que ha alertado del grave impacto que está provocando el derrumbe de los precios del aceite de oliva en origen durante los últimos meses.

AEMO considera, según asegura en un comunicado, que esta caída de cotizaciones resulta especialmente preocupante por su intensidad y por la falta de razones objetivas que la justifiquen, en un contexto en el que el consumidor ha demostrado que valora el aceite de oliva virgen extra como un producto de alta calidad, saludable y diferencial. La asociación advierte de que mantener los precios actuales aboca a la inviabilidad a una parte muy importante del olivar español.

La gravedad de la situación ha quedado reflejada en la actualización del Estudio de Costes AEMO 2026. El trabajo, realizado por el equipo técnico de AEMO bajo la coordinación de José María Penco, anticipa unas conclusiones especialmente preocupantes: con un precio pool medio de 3,51 euros por kilogramo a fecha de 23 de junio, más del 75% de la superficie olivarera española entra en pérdidas o queda al borde de la inviabilidad, especialmente la vinculada al olivar tradicional y de montaña.

Costes más elevados

AEMO ha anunciado además que la próxima semana hará público el informe completo, en el que se justifican técnica y objetivamente los costes de cultivo actualizados para 2026. La subida media de costes desde el último estudio, elaborado en 2023, ha sido cercana al 12% en solo tres años. Como novedad, AEMO ha introducido en su estudio de costes de 2026 el olivar en seto de secano como nueva categoría, dada su irrupción en los últimos años.

Los datos son concluyentes. El estudio sitúa el coste de producción del aceite en 5,31 euros por kilogramo en el olivar tradicional no mecanizable de secano —olivar de montaña—; en 4,55 euros por kilogramo en el olivar tradicional mecanizable de secano, y en 4,18 euros por kilogramo en el olivar tradicional mecanizable de regadío.

Miembros de AEMO en Adamuz. / CÓRDOBA

Pero AEMO subraya que el problema ya no afecta solo al olivar más vulnerable. Incluso en los sistemas más eficientes, como el olivar intensivo y el olivar en seto, los costes se sitúan ya por encima de los tres euros por kilogramo, con valores de 3,52 euros por kilogramo en intensivo de secano; 3,19 euros por kilogramo en intensivo de regadío; 3,29 euros por kilogramo en seto de secano, y 3,07 euros por kilogramo en seto de regadío. Estos costes incluyen los gastos de explotación, molturación, renta de la tierra y amortización de la inversión.

Según estos datos, el olivar tradicional en su conjunto —alta y baja pendiente, riego y secano— y el olivar intensivo de secano presentan ya costes superiores al precio actual del aceite y, por tanto, se encuentran en pérdidas. Este porcentaje supone más del 75% del olivar español. Tan solo el olivar intensivo de regadío y el olivar en seto, tanto de secano como de regadío, disponen de cierto margen, aunque cada vez más reducido.

La juta directiva aprobó las cuentas de 2025 y los presupuestos de 2026, si bien en este último caso la Diputación de Córdoba votó en contra por defectos de forma, tal como ha podido saber este medio.