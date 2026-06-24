La Universidad de Córdoba colabora en un ensayo internacional que pone a prueba la defensa del olivar frente a la luz UV

La búsqueda de nuevas herramientas que permitan producir de forma más sostenible y reducir la dependencia de determinados tratamientos fitosanitarios se ha convertido en uno de los principales retos de la agricultura actual. En este contexto, la multinacional japonesa Kubota, especializada en maquinaria agrícola, está desarrollando un ensayo en la finca El Valenciano, con la colaboración de Balam Agriculture y la Universidad de Córdoba, en el que aplica una tecnología innovadora que utiliza luz ultravioleta con el objetivo de ayudar al olivo a activar sus mecanismos naturales de defensa.

En concreto, según ha informado Balam Agriculture en una nota de prensa, el proyecto utiliza la tecnología tecnología UV Boosting que utiliza pulsos de luz UV-C para activar las respuestas naturales de la planta frente a situaciones de estrés y determinadas enfermedades, contribuyendo a mejorar su capacidad de adaptación sin necesidad de actuar directamente sobre el patógeno.

El ensayo se está llevando a cabo en la finca El Valenciano, situada en Carmona, donde Kubota, BALAM Agriculture y la Universidad de Córdoba evalúan el comportamiento de esta tecnología en olivar bajo condiciones reales de cultivo. En el marco de este proyecto, una delegación de la empresa japonesa de ha desplazado hasta el olivar en el que se desarrolla la investigación para comprobar de primera mano la evolución de los trabajos.

Recorrido por los avances del proyecto

Entre los asistentes se encontraban Satoshi Suzuki, Hisakazu Kitanobo, Germán Martínez y Diego Martín, por parte de Kubota, junto a representantes de Talleres Corycas, concesionario oficial de la marca. La comitiva estuvo acompañada por Fran Gálvez, Daniel Marfil, director de El Valenciano Rural Innovation Hub; Juan Pedro García, del departamento de I+D de BALAM Agriculture; y Carlos Trapero, investigador de la Universidad de Córdoba.

Representantes de Kubota, BALAM Agriculture y la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

Durante la visita, los directivos recorrieron las parcelas donde se desarrollan los trabajos y analizaron los primeros avances del proyecto. Tras el recorrido por las parcelas, los participantes mantuvieron una sesión técnica en las instalaciones del hub, donde se abordaron los objetivos del ensayo, la metodología de trabajo y las posibilidades de aplicación futura de la tecnología UV Boosting en el cultivo del olivar.

Innovación para un olivar más sostenible

La colaboración entre Kubota, Balam Agriculture y la Universidad de Córdoba busca validar sobre el terreno nuevas herramientas que puedan ayudar al sector agrario a afrontar desafíos como las enfermedades, el estrés vegetal y la necesidad de avanzar hacia modelos de producción más eficientes.

El proyecto también refuerza el papel de espacios como El Valenciano Rural Innovation Hub, concebido como un punto de encuentro entre empresas tecnológicas, investigadores y profesionales del sector agroalimentario. En sus instalaciones se desarrollan proyectos de I+D vinculados al olivar de alta densidad, el pistacho, la mejora genética y nuevas técnicas de manejo agrícola.

Para Balam Agriculture este ensayo constituye un ejemplo del papel que desempeñan este tipo de espacios en la transferencia de conocimiento y en la aceleración de tecnologías que pueden contribuir a una agricultura más eficiente, resiliente y sostenible.