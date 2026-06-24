La cooperativa La Aurora de Montilla logra el único galardón para Andalucía en los Premios Manojo 2026

La Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora de Montilla ha recogido en las Casas del Tratado de Tordesillas, en Valladolid, un Premio Manojo de Oro gracias a su vino dulce Pedro Ximénez Solera 1981, que se impuso en la categoría de Semisecos y Dulces, en el marco de un certamen nacional dirigido específicamente a bodegas cooperativas de toda España.

El reconocimiento —que llega apenas unas semanas después del conseguido en los Premios Cinve 2026— sitúa de nuevo a la entidad montillana en lo más alto del podio de este concurso, en el que concurrieron 400 referencias procedentes de diferentes puntos del país. De todas ellas, solo 28 obtuvieron algún tipo de premio, una circunstancia que refuerza el alcance del galardón logrado por la cooperativa en una edición especialmente competitiva.

En ese sentido, la vigésima edición de los Premios Manojo volvió a poner de relieve la importancia nacional de un certamen que cumple treinta años de trayectoria y veinte convocatorias. Organizado por la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, el concurso está orientado de manera específica a las cooperativas vitivinícolas de España y se ha consolidado como un escaparate para la producción elaborada por miles de viticultores de todo el país.

El presidente de la Cooperativa La Aurora, Antonio López Pérez-Barquero, afirma que los Premios Manojo "son un reconocimiento al trabajo de miles y miles de viticultores y de cientos de bodegas cooperativas de toda España" y a un sector "que aúna pasión, cultura, tradición, origen, generación de riqueza y empleo".

El único vino andaluz premiado en esta edición

A su vez, el resultado obtenido por la cooperativa montillana tiene también una lectura territorial. Once comunidades autónomas estuvieron representadas por alguna referencia en el concurso y un jurado compuesto por 45 profesionales premió el 7,25% de los vinos presentados. En ese contexto, el Pedro Ximénez Solera 1981 fue el único vino de Andalucía que recibió galardón en esta edición de los Premios Manojo.

En palabras de Antonio López Pérez-Barquero, el Pedro Ximénez Solera 1981 es "un elixir propio de los dioses, un vino exclusivo, trabajado desde el campo de nuestros socios y mimado por nuestros maestros bodegueros que merece la pena probar, al menos, una vez en la vida".