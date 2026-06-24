Asaja lanza la alarma ante la falta de relevo generacional en el sector bovino: "Cada año desaparece un 10% de los ganaderos"

La organización Asaja ha alertado de la pérdida de "un 10% de ganaderos bovinos cada año", por lo que ha reclamado un "cambio de rumbo inmediato" al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según informa en una nota de prensa. De hecho, han reclamado una "reunión urgente" al Ministerio para reclamar "soluciones" ante la "pérdida de explotaciones, de mercados y de rentabilidad" que, afirman, está afrontando el sector ganadero.

En concreto, la sectorial nacional de bovino de Asaja se ha reunido este martes para analizar la situación del sector. De la cita han salido cuatro "prioridades" sobre la posterior mesa planteada con el Ministerio: mejorar la lucha contra la tuberculosis bovina, reabrir mercados exteriores para frenar el "efecto Mercosur", contener la caída de precios y, "por encima de todo, garantizar el relevo generacional".

Lucha contra la tuberculosis bovina

Para Asaja, combatir la tuberculosis bovina pasa por pivotar del modelo de erradicación al de "convivencia y control". Tras una cobertura del programa nacional del 97% de las explotaciones, una prevalencia del 1,45% y una incidencia del 0,94%, según cifras de Asaja, "los datos llevan años estancados", se lamentan. Una situación que, reclaman, "sigue castigando a un sector cada vez más reducido". Además, Andalucía es, según esta organización, donde más prevalencia hay de la tuberculosis bovina, con un 5,92%. "El sacrificio sistemático de animales no está resolviendo el problema pero sí está expulsando a los ganaderos", resumen.

Varias vacas en una explotación ganadera. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

El pastero acumula "entre tres y seis céntimos de caída semanal"

Sobre la caída de los precios, Asaja la cifra "entre tres y seis céntimos semanal" en los dos últimos meses, según datos de la lonja de Binéfar. Se trata de un descenso de "unos 200 euros por animal", y Asaja advierte: "Si se cruza la barrera de los 1.100 euros, muchas explotaciones entrarán directamente en pérdidas".

Abrir nuevos mercados tras la caída de la demanda de Marruecos

Para la organización agraria, la "causa principal" del cierre de mercados clave es Marruecos, puesto que sigue cerrado por la dermatosis nodular. El impacto es muy relevante, ya que el país vecino absorbió en 2024 en torno a 60.000 cabezas de ganado español. Tampoco se logra paliar con Turquía y Grecia, ya que las negociaciones con los dos países del Mediterráneo oriental "avanzan con lentitud".

Ante esta situación, Asaja reclama "activar ya las cláusulas de salvaguardia y de espejo frente a Mercosur, tras detectarse en frontera, en el puerto de Rotterdam, canales brasileñas" con "sustancias" que, según esta entidad, están "prohibidas en la UE".

El relevo generacional, "el problema más grave" de la ganadería

No obstante, para Asaja, el "problema más grave" del sector ganadero bovino es el relevo generacional, ya que cada año "desaparece en torno a un 10% del censo de ganaderos" de vacuno. Así, en 2023, solo el 11 de los agricultores europeos tenía menos de 40 años y la cifra de ganaderos menores de 25 años es testimonial, del 1%. La organización reclama "explotaciones rentables por sí mismas, simplificación administrativa real y un modelo de incorporación que reconozca la pluriactividad". Además, también exigen "la revisión de la figura del agricultor activo" para que no expulse "a quien sostiene hoy la actividad".

Reunión sectorial para analizar la PAC que llegará en 2028

Por todo lo expuesto, la mesa sectorial nacional de bovino de Asaja ha convocado una reunión presencial el próximo miércoles 8 de julio en Madrid "para cerrar un documento con propuestas con vistas a la PAC post-2027", así como a la reunión sectorial de la Feria de Salamanca. Además, Asaja ha exigido al Ministerio del ramo "una reunión urgente antes del verano", ya que "el sector no puede seguir esperando soluciones mientras pierde explotaciones, mercados y rentabilidad cada campaña".