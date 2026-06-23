Deoleo entra en el top 100 de empresas líderes climáticas de Europa

Deoleo, compañía número uno de aceite de oliva a nivel mundial, ha sido seleccionada como una de las empresas con mayor compromiso en descarbonización del continente en el prestigioso ranking Europe’s Climate Leaders 2026, elaborado por Financial Times en colaboración con Statista.

La compañía oleícola ha alcanzado el puesto 97 entre más de 2.000 empresas evaluadas de todos los países europeos, con una puntuación global de 71,41 sobre 100. Este resultado sitúa a Deoleo como la tercera empresa del sector de alimentación y bebidas con mejor calificación de toda Europa y como la quinta compañía española mejor valorada en todo el ranking.

El ranking mide el desempeño medioambiental corporativo a través de un exigente sistema de puntuación. El factor con mayor peso este año ha sido la reducción absoluta de emisiones directas de las fábricas y de la energía consumida (Alcance 1 y 2). En esta categoría, Deoleo ha registrado 2.731 toneladas de CO₂ equivalente, logrando un recorte del 42% entre los años 2019 y 2024.

Además, el índice reconoce el nivel de eficiencia en relación con el negocio, apartado en el que Deoleo redujo su intensidad de emisiones a un ritmo anual del 20%; o la transparencia de Deoleo ante los principales certificados globales de sostenibilidad, como pueden ser CDP (Carbon Disclosure Project), en la que la firma ha alcanzado una calificación 'B', o SBTi (Science Based Targets initiative), siendo la primera empresa del sector oleícola en España en ver validados sus objetivos de descarbonización por esta iniciativa.

“Que Deoleo esté entre en el top 100 de los líderes climáticos europeos supone un reconocimiento muy relevante para nosotros y demuestra que la sostenibilidad está en el centro de todas nuestras decisiones. Reducir nuestra huella ambiental no es una meta aislada, sino la única forma real de asegurar el futuro del campo, proteger a nuestros agricultores y seguir creciendo de manera responsable”, ha señalado Cristóbal Valdés Guinea, consejero delegado de Deoleo.