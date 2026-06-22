Subvenciones públicas
La Junta de Andalucía abona 276 millones de fondos europeos de la PAC a 36.600 agricultores y ganaderos cordobeses
La última resolución incluye 31 millones de euros para los productores de la provincia
La Junta de Andalucía ha terminado de abonar las ayudas directas de los fondos europeos de la PAC (Política Agraria Común) a los agricultores y ganaderos cordobeses con derecho a las prestaciones. El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y el de Agricultura, Francisco Acosta, han realizado este lunes un balance de la entrega de las prestaciones.
La última resolución de la Junta contempla la entrega de 147 millones de euros para toda Andalucía, de los que 31 millones han sido para los productores cordobeses. A lo largo de todo el año, la cifra ha supuesto unas entregas de 1.278 millones de euros en toda la región y 276 millones sólo para la provincia. En resumen, como ha recordado Molina, uno de cada cinco euros entregados por la UE a través de la Junta ha ido a parar a los productores cordobeses.
En total, se han beneficiado 36.600 agricultores y ganaderos de la provincia, el tercer territorio andaluz que más dinero recibe solo por detrás de Jaén y Sevilla, lo que demuestra "el enorme peso de nuestro sector agrario", según Molina. Esa cifra, ha explicado Acosta, permanece relativamente estable desde el año 2023, cuando entró en vigor la nueva PAC. Justo antes se había producido un leve descenso en el número de perceptores, motivado por un cambio en las normas que rigen la concesión de las ayudas. Ahora es necesario que los agricultores y ganaderos acrediten que su principal actividad la ocupa el sector primario.
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