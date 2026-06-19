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Tras el error de mayo

El sector reclama a la AICA más control en los datos del aceite de oliva: Asaja Córdoba y Olivérica piden el "máximo rigor técnico"

Asaja Córdoba y Olivérica piden reforzar la verificación de las cifras oficiales del mercado oleícola y ofrecer explicaciones sobre la rectificación de los datos de mayo

Producción de aceite en una almazara cordobesa durante la presente campaña.

Producción de aceite en una almazara cordobesa durante la presente campaña. / CÓRDOBA

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La Asociación Ibérica de Olivar en Seto, Olivérica, y Asaja Córdoba han reclamado a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) una mayor vigilancia sobre los datos del mercado del aceite de oliva tras el error detectado en la publicación correspondiente al pasado mes de mayo.

Según la nota difundida por Olivérica, la gestión de los registros mensuales de producción, movimientos, salidas y existencias de aceite de oliva debe realizarse con el “máximo rigor técnico”, ya que estas cifras son esenciales para que el sector pueda tomar decisiones comerciales con información fiable.

La asociación advierte de que estos datos influyen de forma directa en la percepción real del mercado, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad, la competencia comercial y la exposición a los mercados internacionales.

El sector pide explicaciones y garantías

Por su parte, Asaja Córdoba ha solicitado a la AICA que informe con mayor detalle sobre lo ocurrido y que revise de forma exhaustiva la información aportada durante los meses anteriores de la presente campaña. La organización agraria considera que la rectificación pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la fiabilidad de los datos oficiales para el conjunto del sector oleícola.

Para Asaja Córdoba, lo sucedido demuestra que “los números son especialmente sensibles en momentos críticos para el sector”. La organización recuerda que, tras la publicación de los datos erróneos, se produjo un importante parón en las operaciones comerciales, generando incertidumbre y una posible desestabilización de los precios del aceite de oliva.

Asaja Córdoba recuerda que el mercado continúa con unas existencias ajustadas. Según la organización, las disponibilidades a 31 de mayo se sitúan en niveles muy similares a los del año pasado, cuando alcanzaban las 774.988 toneladas, y por debajo de la media de las tres campañas anteriores.

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Ambas entidades coinciden en que el sector del aceite de oliva necesita datos sólidos, completos y fiables para evitar incertidumbres y garantizar un funcionamiento ordenado del mercado.

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