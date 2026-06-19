Abierta a consulta pública la norma de comercialización del aceite de oliva para 2026/2027

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha iniciado el trámite de consulta pública previa en relación con una norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/2027.

El objetivo es recabar la opinión del sector y todos los agentes interesados, ha explicado este jueves el Ministerio, que ha precisado que la consulta pública estará disponible hasta el próximo 3 de julio.

La Unión Europea (UE) autoriza a los países productores a establecer normas para regular la oferta con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado común de los aceites de oliva.

En España, el decreto de aplicación de la norma europea indica que, cuando las condiciones de mercado lo justifiquen y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector de ámbito nacional, podrán establecerse normas de comercialización para una campaña determinada.

Tramitación normativa

El Gobierno ha estimado necesario comenzar a trabajar en el diseño de esta norma para la campaña 2026/2027 "dados los tiempos de tramitación normativa y ante la perspectiva de una eventual producción elevada para la próxima campaña", de forma que esté adoptada a 31 de octubre de 2026 para su aplicación si fuera preciso.

El MAPA ha recordado que su aplicación quedará "supeditada a la constatación de estimación de sobreoferta, así como de posibles desajustes de mercado que pueda conllevar".

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El año pasado se aprobó una norma de comercialización para la campaña 2025/2026 que incluye la posible retirada de producto del mercado y que finalmente no llegó a aplicarse porque no se dieron los volúmenes de producción exigidos para la utilización de este mecanismo.