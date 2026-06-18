Los trabajos de reparación de caminos rurales de Rute afectados por las borrascas están ejecutados ya al 80%

Los trabajos de reparación que lleva a cabo la Junta de Andalucía en los tres caminos rurales de Rute (Córdoba) que resultaron afectados por las borrascas se encuentran ya ejecutados al 80%, según ha destacado este jueves el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, quien ha visitado los caminos donde se interviene.

A este respecto, Acosta ha destacado el alto ritmo de ejecución del Plan Andalucía Actúa, puesto en marcha para reparar los efectos del tren de borrascas registrado a principios de año, subrayando durante su visita, en la que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, David Ruiz, que "la respuesta de la Junta de Andalucía ha sido inmediata", recordando que las actuaciones de reparación de los caminos rurales comenzaron a principios del pasado mes de mayo y que actualmente se encuentran ejecutadas en torno a un 25%.

El delegado territorial ha explicado que el Gobierno andaluz destina en la provincia de Córdoba más de once millones de euros de fondos propios para atender las peticiones realizadas por las administraciones públicas titulares de las vías rurales dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos.

En el caso concreto de Rute, las tres actuaciones previstas se encuentran prácticamente finalizadas. Los trabajos se han desarrollado en el Camino de la Cuesta de los Llanos de Don Juan, en el Camino de los Cerros y en el Camino Huerta de Lasa o de Linares. En total, se han reparado 1.600 metros de caminos en el municipio, con una inversión directa de la Consejería de Agricultura superior a los 230.000 euros.

En la Subbética, el plan contempla actuaciones en 47 caminos distribuidos en once municipios, con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros y una intervención que supera los 17 kilómetros.

Plan Andalucía Actúa

El Plan de Actuaciones de Emergencia para la Reparación de Caminos Rurales e Infraestructuras Hidráulicas Colectivas de Riego, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, tiene como objetivo restaurar los caminos rurales que hayan quedado dañados o intransitables, impidiendo el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas y dificultando el mantenimiento de su potencial productivo.

Este plan responde a los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. En la provincia de Córdoba se han aprobado un total de 244 actuaciones que abarcan más de 77 kilómetros de caminos rurales, con una inversión aproximada de 11,4 millones de euros. Las intervenciones se llevarán a cabo en 67 municipios de la provincia.

Las obras contemplan, entre otras actuaciones, la limpieza y perfilado de caminos, la construcción de badenes cuando resulte necesario y la aportación de zahorra u hormigón para la mejora del firme.

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Para agilizar su ejecución, los trabajos se han organizado en cinco lotes agrupados territorialmente. El objetivo final es restituir las infraestructuras viarias a su estado original, siempre que sea posible, mediante actuaciones duraderas que garanticen su funcionalidad a largo plazo.