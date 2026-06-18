Reconocimiento
La cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe recoge el tercer premio Mario Solinas del Consejo Oleícola Internacional
Javier Alcalá de la Moneda, presidente de la cooperativa, recogió el galardón que avala la excelencia de sus aceites de oliva virgen extra
El presidente de la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, Javier Alcalá de la Moneda, ha recogido este jueves en un acto celebrado en Madrid el tercer premio del concurso Mario Solinas, convocado por el Consejo Oleícola Internacional (COI).
El galardón supone un respaldo al trabajo desarrollado por esta cooperativa cordobesa, vinculada al sector del aceite de oliva virgen extra, y reconoce la calidad de sus producciones en un certamen de prestigio dentro del ámbito oleícola internacional.
En concreto, la cooperativa de Baena fue premiada en la categoría de frutado verde medio, mientras que otro aceite de Córdoba, Knolive, de Priego, quedó finalista en el apartado de frutado verde intenso.
Reconocimiento internacional al aceite de Córdoba
El concurso Mario Solinas está considerado una de las citas más relevantes para valorar la excelencia de los aceites de oliva virgen extra. La obtención de este tercer premio refuerza la presencia de Córdoba en un sector estratégico para la economía local y provincial, especialmente en las comarcas donde el olivar forma parte de la identidad social, agrícola y cultural.
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