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Nueva etapa

Mª Carmen Cano, nueva presidenta de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba

La gerente de Antonio Cano e Hijos, de Luque, sustituye a Belén Luque tras ocho años al frente de la entidad y plantea una etapa centrada en la defensa del sector oleícola cordobés

Mª Carmen Cano, nueva presidenta de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba.

Mª Carmen Cano, nueva presidenta de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba, Mª Carmen Cano Ortiz ha sido proclamada por unanimidad nueva presidenta de la asociación en la asamblea electoral extraordinaria de la entidad.

La nueva presidenta sustituye en el cargo a Belén Luque, que ha estado al frente de la asociación durante los últimos ocho años. Tras su proclamación, Cano presentó al resto de integrantes de la nueva junta directiva, formada por representantes de almazaras cordobesas como Hnos. Pulido Varo, Luque Ecológico, Molino Las Tinajas, Marín Serrano El Lagar, Luis del Pino, Aceites Fuencubierta, Cortijo de Suerte Alta y Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas.

Asamblea electoral extraordinaria de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba.

Asamblea electoral extraordinaria de la Asociación Empresarial de Almazaras Industriales de Córdoba. / CÓRDOBA

Una trayectoria vinculada al aceite de oliva en Luque

Mª Carmen Cano es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y desde 2015 forma parte de la empresa familiar Antonio Cano e Hijos, S.A., ubicada en el municipio cordobés de Luque, donde ejerce como gerente. Su actividad profesional está especialmente ligada a la compraventa de aceites de oliva, uno de los pilares económicos de numerosos pueblos de la provincia.

En su primera intervención como presidenta, Cano agradeció a la presidenta saliente sus años de dedicación y expresó su intención de defender los intereses de las almazaras industriales de Córdoba. También animó a las empresas asociadas a participar de forma activa en la gestión de la entidad, trasladando propuestas, necesidades y problemas que puedan surgir en el futuro.

Defensa del sector y adaptación de la normativa

Entre sus objetivos, la nueva presidenta destacó la necesidad de trabajar para que la aplicación de la normativa tenga en cuenta el sentido común y una mayor adaptación a la realidad diaria de las almazaras cordobesas. La entidad mantiene abiertos distintos frentes relacionados con la actividad industrial, la gestión empresarial y el futuro del sector oleícola.

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Durante la asamblea también hubo una mención a Susi Cano, antigua presidenta de la asociación. Con este relevo, las almazaras industriales de Córdoba abren un nuevo periodo de trabajo en común para afrontar los retos de un sector clave en la economía provincial y en la vida de muchas familias vinculadas al aceite de oliva.

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