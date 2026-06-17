Emacsa construirá un nuevo espesador en la depuradora de La Golondrina: invertirá más de 616.000 euros

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha aprobado la propuesta de adjudicación de las obras para la demolición y construcción de un nuevo espesador por gravedad en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Golondrina, una actuación con la que la empresa municipal busca reforzar la eficiencia y la fiabilidad de una de las principales infraestructuras hidráulicas de la ciudad.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que la intervención cuenta con un presupuesto de adjudicación de más de 616.000 euros y que ha sido propuesta a favor de la UTE Vilor Infraestructuras S.L. - Vilor Carreteras y Firmes S.L. El plazo de ejecución previsto es de diez meses, una vez completada la tramitación administrativa y formalizado el contrato.

Consejo de administración de Emacsa celebrado este miércoles. / CÓRDOBA

Mejora del tratamiento de lodos

El proyecto contempla la sustitución de uno de los espesadores existentes en la instalación, un elemento esencial dentro del proceso de depuración de las aguas residuales, ya que se encarga de concentrar los lodos generados para optimizar su tratamiento posterior.

Según ha señalado García-Ibarrola, esta actuación permitirá mejorar el rendimiento operativo de la planta y reforzar la capacidad de tratamiento de la EDAR La Golondrina, considerada estratégica para el saneamiento de Córdoba.

Reservas hídricas en niveles de normalidad

Durante la misma sesión, el consejo de administración ha sido informado también de la situación de las reservas de agua que abastecen a la capital.

A fecha de 15 de junio de 2026, el embalse de Guadalmellato almacena algo más de 132 hectómetros cúbicos, lo que representa el 91,28 por ciento de su capacidad total. Por su parte, San Rafael de Navallana registra 115 hectómetros cúbicos, el 71,85 por ciento de su capacidad, mientras que Guadanuño se sitúa en 1,375 hectómetros cúbicos, alcanzando el 84,01 por ciento.

Estos datos, según ha trasladado la empresa municipal, consolidan una situación de normalidad en el abastecimiento de agua a Córdoba y permiten afrontar con garantías los próximos meses, con niveles de reserva muy similares a los del mismo periodo del pasado año.