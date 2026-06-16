Productos de calidad
La empresa del Valle de Los Pedroches UBE Crianza Ibérica gana el premio One Health en los Porc d’Or Ibérico 2026
Ha sido reconocida por su modelo de cría sostenible, bienestar animal, bioseguridad y reducción del uso de antibióticos en la Finca El Ladrillar de Alcaracejos
La empresa cordobesa UBE Crianza Ibérica, S.L., dedicada a la crianza de cerdo ibérico y participada por Belloterra Delicatessen, S.L., ha sido galardonada en los Premios Porc d’Or Ibérico 2026 con el premio One Health, uno de los reconocimientos más destacados del sector.
La gala de entrega se celebró el pasado 12 de junio en Jerez de los Caballeros, donde se dieron cita explotaciones y profesionales del porcino ibérico de todo el territorio nacional. Estos premios reconocen las mejores prácticas ganaderas en ámbitos como la sanidad animal, la sostenibilidad, la productividad, la innovación y el bienestar en las explotaciones.
La instalación premiada ha sido la Finca El Ladrillar, situada en Alcaracejos, en pleno norte de la provincia de Córdoba. Desde 2022, esta finca se dedica a la cría de lechones ibéricos de máxima calidad, con una atención especial al cuidado de la genética, la sostenibilidad y el bienestar animal.
Finca El Ladrillar, referente en bienestar animal y sostenibilidad en Los Pedroches
La Finca El Ladrillar suministra a Belloterra la totalidad de los lechones 100% ibéricos que cada año son enviados a las dehesas de Los Pedroches para su engorde tradicional a base de bellotas. Este modelo permite reforzar el control de la trazabilidad y garantizar un producto vinculado al territorio, la dehesa y la calidad del ibérico cordobés.
Para conceder el premio One Health, la organización ha valorado “el enfoque integral en la salud animal y ambiental de El Ladrillar”. También ha destacado sus “elevados estándares sanitarios, la bioseguridad avanzada, la colaboración estrecha entre veterinarios y ganaderos, la reducción significativa del uso de antibióticos y las buenas condiciones laborales”.
El concepto One Health, cada vez más presente en el sector ganadero, defiende una visión conjunta de la salud de los animales, las personas y el entorno. En este caso, el reconocimiento pone en valor una forma de producción que busca ser más eficiente, responsable y respetuosa con el medio ambiente.
Un premio nacional para el porcino ibérico cordobés
Los Premios Porc d’Or Ibérico están organizados por el IRTA, con ASICI como coorganizador, y cuentan con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los galardones son concedidos por un jurado integrado por expertos de la industria, la investigación ganadera y la Administración.
Este reconocimiento supone un impulso para UBE Crianza Ibérica y Belloterra, que refuerzan así su apuesta por la cría de lechones de máxima calidad, el control completo de la trazabilidad y la sostenibilidad de la dehesa de Los Pedroches, uno de los espacios naturales y productivos más emblemáticos de la provincia de Córdoba.
Por su parte, la empresa ha agradecido a la organización este reconocimiento, así como a sus socios y a su equipo humano “su implicación en el proyecto”. Además, ha confirmado su objetivo de seguir avanzando hacia “una ganadería cada vez más eficiente, sostenible y respetuosa con los animales y el entorno”.
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