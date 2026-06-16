Deoleo encara 2026 con el apoyo de sus accionistas y Carbonell como gran activo internacional

La junta general de accionistas de Deoleo ha aprobado por mayoría las cuentas anuales del ejercicio 2025, así como su respaldo a la gestión del consejo de administración. La junta, celebrada este martes, ha contado con una representación del 58,8% del accionariado y ha servido para reforzar el apoyo a la hoja de ruta estratégica EVOO-lution, el plan con el que Deoleo busca consolidar un modelo de negocio sostenible, autofinanciado y basado en el crecimiento orgánico, según informa la propia compañía, líder mundial del aceite de oliva.

La firma, propietaria de marcas como Carbonell, Bertolli, Carapelli, Hojiblanca y Koipe, ha destacado que 2025 fue un ejercicio clave para avanzar en su transformación, mejorar sus márgenes y reducir deuda.

Carbonell y el liderazgo de Deoleo en el aceite de oliva

El presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha analizado durante su intervención la situación actual del sector oleícola, marcada por la inestabilidad geopolítica y las tensiones comerciales que afectan a las cadenas de suministro. Aun así, ha señalado que el sector se encuentra en una fase de normalización.

“La favorable evolución hídrica en España nos permite proyectar una satisfactoria producción nacional en la próxima cosecha. Esto, sumado al buen comportamiento de otros países productores, garantiza un suministro mundial mucho más robusto y equilibrado”, ha afirmado Silva.

En este contexto, el presidente ha puesto en valor el papel de Deoleo y de Carbonell, marca fundada en Córdoba en 1866 y que este año celebra su 160 aniversario. La compañía subraya que Carbonell ha alcanzado una penetración récord y se sitúa entre las 50 marcas de gran consumo más elegidas en España, según el informe Brand Footprint 2026 citado por la empresa.

Para Córdoba, la presencia internacional de Carbonell mantiene un vínculo simbólico con una de las señas de identidad de la provincia: el aceite de oliva y la cultura mediterránea asociada al olivar.

Instalaciones de Carbonell, una de las icónicas marcas de Deoleo. / CÓRDOBA

EVOO-lution impulsa ventas, márgenes y nuevos mercados

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, ha destacado la posición de la compañía en el mercado global, con presencia comercial en alrededor de 70 países y una cuota mundial del 8,3%, según los datos aportados por la firma.

Valdés ha defendido que la estrategia EVOO-lution está permitiendo a Deoleo reducir el impacto de la volatilidad del sector y crecer en mercados clave. Entre ellos, ha citado Estados Unidos, donde Bertolli está teniendo buena acogida con nuevos formatos; India, donde la marca Figaro ha sumado más de 10.000 nuevos puntos de venta en el último año; y Alemania, donde Bertolli alcanza una cuota del 10% y crece al doble del ritmo del mercado.

“Todos los que formamos parte de este equipo estamos disfrutando mucho de este reto. Tenemos ganas, convicción y una enorme ilusión por llevar a Deoleo a su máximo potencial”, ha asegurado el consejero delegado.

La compañía también ha destacado la innovación en nuevas líneas de producto, como la gama de vinagres, los productos para cocina caliente y la expansión del formato aceitera a nueve países. En 2025, Deoleo vendió 1,4 millones de unidades de este formato bajo marcas como Carbonell y Bertolli.

En términos financieros, Deoleo cerró 2025 con un crecimiento del 11% en volumen de ventas, un aumento del 17% en el margen bruto unitario y un EBITDA de 50 millones de euros, un 50% más que el año anterior. Además, redujo un 26% su deuda financiera neta, con un ratio de endeudamiento de 1,7 veces el EBITDA.

Buen arranque de 2026 y apuesta por la sostenibilidad

Las cuentas del primer trimestre de 2026 refuerzan, según la compañía, la confianza en la evolución del negocio. Entre enero y marzo, Deoleo registró un incremento del 9% en el margen bruto unitario y un EBITDA de 11 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

“Los datos confirman que el negocio progresa con paso firme. Seguimos incrementando la rentabilidad, mejorando nuestra gestión operacional y manteniendo el enfoque en la ejecución de nuestra hoja de ruta”, ha manifestado Valdés.

El consejero delegado también ha vinculado el crecimiento financiero con la estrategia de sostenibilidad y buen gobierno corporativo de la empresa, respaldada por reconocimientos como EcoVadis Platino y el sello de Buen Gobierno Corporativo de AENOR. Además, ha destacado el papel de los 642 profesionales de la compañía a nivel global y su formación en materias como ESG e Inteligencia Artificial.

Con este respaldo de los accionistas, Deoleo encara una nueva etapa en un sector estratégico para España y especialmente relevante para Córdoba.